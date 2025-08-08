augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azonnal intézkedni kellett

47 perce

Most jött: Lezárták a népszerű strandot! Veszélyes baktérium szaporodott el a vízben!

Címkék#baktérium#Fadd-Dombori#strand#lezárás

Teol.hu

Fadd-Dombori augusztus 8-án sokak számára nem a nyári kikapcsolódásról szólt: a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján határozatlan időre bezárták a közkedvelt II-es strandot. A döntés oka, hogy a legutóbbi vízminőség-vizsgálat komoly egészségügyi kockázatot jelzett, így a hatóság azonnali lépésre kényszerült.

Dombori II-es számú strandján egyelőre tilos fürödni
Dombori II-es számú strandján egyelőre tilos fürödni
Forrás: Mártonfai Dénes

Bordács József, Fadd polgármestere azt közölte, hogy a vizsgálatok enterococcus baktérium jelenlétét mutatták ki a vízben – ez a kórokozó főként székletszennyezésre utal, és nagy mennyiségben akár súlyos bélrendszeri fertőzéseket, bőr- vagy fülgyulladást is okozhat. Fürödni szigorúan tilos, amíg a hatóság nem adja ki az újranyitási engedélyt.

A Fadd-Dombori I-es strand továbbra is nyitva van, ott a fürdőzés jelenleg biztonságosnak minősül.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu