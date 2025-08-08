Most jött: Lezárták a népszerű strandot! Veszélyes baktérium szaporodott el a vízben!

Fadd-Dombori augusztus 8-án sokak számára nem a nyári kikapcsolódásról szólt: a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján határozatlan időre bezárták a közkedvelt II-es strandot. A döntés oka, hogy a legutóbbi vízminőség-vizsgálat komoly egészségügyi kockázatot jelzett, így a hatóság azonnali lépésre kényszerült.

Dombori II-es számú strandján egyelőre tilos fürödni

Forrás: Mártonfai Dénes

Bordács József, Fadd polgármestere azt közölte, hogy a vizsgálatok enterococcus baktérium jelenlétét mutatták ki a vízben – ez a kórokozó főként székletszennyezésre utal, és nagy mennyiségben akár súlyos bélrendszeri fertőzéseket, bőr- vagy fülgyulladást is okozhat. Fürödni szigorúan tilos, amíg a hatóság nem adja ki az újranyitási engedélyt.

A Fadd-Dombori I-es strand továbbra is nyitva van, ott a fürdőzés jelenleg biztonságosnak minősül.