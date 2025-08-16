augusztus 16., szombat

Négy napig tart

1 órája

Lomtalanítás lesz Bonyhádon – Tartsa be ezeket az előírásokat!

Négy napon keresztül, augusztus 25. és 28. között tartják az évi szokásos lomtalanítást Bonyhádon. A részletekről a város honlapján tájékozódhatnak a lakók.

Teol.hu

Az utcákra lebontott szállítási tervezetet itt találja! A Dél-Kom Nonprofit Kft. vezetői arra kérik a lakosságot, hogy a lomhulladékot a szállítást megelőző este, de legkésőbb a szállítás napján 6 óráig kell kihelyezni az ingatlanok elé. A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

A feleslegessé vált bútorokat elszállítják, az építési törmeléket viszont nem viszik el
Fotó: Mediaworks

A szolgáltató kéri, hogy a bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében szétszerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot. A kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kilogramm lehet.

Ezt elviszik, ezt nem viszik el

A lomtalanítás keretén belül a szolgáltató elszállítja a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (például nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.). 

A lomtalanítás keretén belül a szolgáltató nem szállítja el az építési, bontási törmeléket (például beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC-csésze, mosdókagyló, ablaküveg, síküveg), fémhulladékot (vasalatok, rugók vagy azt tartalmazó bútorok), a kerti biohulladékot (fanyesedék, faág, lomb), a háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék), az elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladékot, az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot (pl. autóalkatrész, szerszámok), az állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladékot, a gumiabroncsot, az elektronikai hulladékot (háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek alkatrészei, szórakoztató eszközök – rádió, TV és alkatrészei, lejátszók, szerszámgépek), a veszélyes hulladékot (akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.).

 

 

