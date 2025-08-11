2 órája
Szeptembertől változás jön a lottózókban – ennyiért adhatja fel a szelvényét!
Újít a Szerencsejáték Zrt.: szeptembertől heti kétszer sorsolják a hatoslottót. Más változásokra is számíthatnak a lottózók, de van, ami az eddig megszokott marad sokak örömére: például a szelvény ára.
Szeptember 1-jétől nemcsak vasárnaponként, de csütörtökönként is izgulhatunk a hatoslottó-sorsolás miatt. Nem ez az egyetlen, ami megváltozik a Szerencsejáték Zrt.-nél – írja a Femina. Jó lesz figyelniük a lottózóknak.
A lottózók még nagyobb eséllyel indulhatnak
A heti két sorsolás célja a játék élvezetesebbé és mozgalmasabbá tétele. Ráadásul így még nagyobb lesz az esély a nyerésre. A játékos a szelvény vásárlásakor maga döntheti el, melyik napot választja. Ha úgy dönt, lehetősége van mindkét alkalommal játszani. Az első csütörtöki játék szeptember 4-én 20:45-kor zajlik majd.
Százak emlékeztek gyertyagyújtással a tragikusan elhunyt kislányra (galéria)
Ám nem ez az egyetlen változás, ami életbe lép: augusztus 3-tól már nem lehet öthetes szelvényt feladni, csupán az adott hét sorsolására lehet majd játszani.
A játékosok döntésük szerint 1, 2, 5 és 10 alkalommal is megjátszhatják számaikat. Ez azoknak jó lehetőség, akik minden héten ugyanazokkal a számokkal játszanak. Van azonban, ami nem változik: a szelvények ára továbbra is 400 forint lesz.