Kétszer is sorsolnak

1 órája

Szeptembertől változás jön a lottózókban – ennyiért adhatja fel a szelvényét!

Újít a Szerencsejáték Zrt.: szeptembertől heti kétszer sorsolják a hatoslottót. Más változásokra is számíthatnak a lottózók, de van, ami az eddig megszokott marad sokak örömére: például a szelvény ára.

Mauthner Ilona

Szeptember 1-jétől nemcsak vasárnaponként, de csütörtökönként is izgulhatunk a hatoslottó-sorsolás miatt. Nem ez az egyetlen, ami megváltozik a Szerencsejáték Zrt.-nél – írja a Femina. Jó lesz figyelniük a lottózóknak.

lottózók
Szeptember 1-től változásokra számíthatnak a lottózók - és ennyibe fog kerülni egy lottószelvény
Forrás: Máté Krisztián/MW

A lottózók még nagyobb eséllyel indulhatnak

A heti két sorsolás célja a játék élvezetesebbé és mozgalmasabbá tétele. Ráadásul így még nagyobb lesz az esély a nyerésre. A játékos a szelvény vásárlásakor maga döntheti el, melyik napot választja. Ha úgy dönt, lehetősége van mindkét alkalommal játszani. Az első csütörtöki játék szeptember 4-én 20:45-kor zajlik majd.

Ám nem ez az egyetlen változás, ami életbe lép: augusztus 3-tól már nem lehet öthetes szelvényt feladni, csupán az adott hét sorsolására lehet majd játszani.

A játékosok döntésük szerint 1, 2, 5 és 10 alkalommal is megjátszhatják számaikat. Ez azoknak jó lehetőség, akik minden héten ugyanazokkal a számokkal játszanak. Van azonban, ami nem változik: a szelvények ára továbbra is 400 forint lesz.

 

