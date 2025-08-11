Szeptembertől változás jön a lottózókban – ennyiért adhatja fel a szelvényét!

Szeptember 1-jétől nemcsak vasárnaponként, de csütörtökönként is izgulhatunk a hatoslottó-sorsolás miatt. Nem ez az egyetlen, ami megváltozik a Szerencsejáték Zrt.-nél – írja a Femina. Jó lesz figyelniük a lottózóknak.

Szeptember 1-től változásokra számíthatnak a lottózók - és ennyibe fog kerülni egy lottószelvény

Forrás: Máté Krisztián/MW

A lottózók még nagyobb eséllyel indulhatnak

A heti két sorsolás célja a játék élvezetesebbé és mozgalmasabbá tétele. Ráadásul így még nagyobb lesz az esély a nyerésre. A játékos a szelvény vásárlásakor maga döntheti el, melyik napot választja. Ha úgy dönt, lehetősége van mindkét alkalommal játszani. Az első csütörtöki játék szeptember 4-én 20:45-kor zajlik majd.