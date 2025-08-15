augusztus 15., péntek

Lussonium

54 perce

Emberi koponya került elő a földből – egy helyi lakó látta meg a löszfalban (galéria)

Címkék#Lussonium#feltárás#régészet#Paksi Városi Múzeum#múzeum#Dunakömlőd

Lakossági bejelentés nyomán kezdődött mentőfeltárás Paks-Dunakömlődön. A Lussoniumtól délre elterülő teraszos dombháton ezen a héten kezdődött a munka.

Révészné Hanol Erzsébet

Római kori korsó darabjai és emberi koponya került elő a közelmúltban Paks-Dunakömlődön, a Sánc-hegy utcai löszfalból. Erre egy lakossági bejelentés nyomán derült fény 2024-ben, így a Paksi Városi Múzeum mentőfeltárásba kezdett a Lussoniumtól délre elterülő teraszos dombháton. A munka ezen a héten kezdődött, amelynek részleteiről dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója – aki egyben a PTE BTK TTI Régészet Tanszék egyetemi adjunktusa is –, a helyszínen adott tájékoztatást.

A lussoniumi erődtől nem messze végzik a mentőfeltárást
Dr. Fazekas Ferenc a Lussoniumtól délre eső löszfal előtt, ahonnan a kerámia töredékek és a koponya került elő. Fotó: Molnár Gyula

A lábas tégla töredék a fűtés meglétére utal

A feltárás vezetője megmutatta az érintett löszfalat, amelyből a mostanra restaurált római kori háromfülű festett edény került elő, valamint azt is, miként rajzolódik ki a falban két egykori római objektum vonala és maradványa. A területen található egykori épületre utalhat az is, hogy korábban előkerült egy úgynevezett lábas tégla (tegula mammata) töredéke is, amely a fűtés meglétének egyetlen nyoma a lelőhelyen a római időszakban. A mentőfeltárást megelőzően több alkalommal felszíni leletgyűjtést végeztek, amely során szintén szép számban kerültek elő római tárgyak.

Oktatók, hallgatók, valamint doktori hallgatók vesznek részt a mentőfeltárásban.
A Paksi Városi Múzeum munkatársai és a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszékének oktatói, hallgatói, valamint doktori hallgatók vesznek részt a mentőfeltárásban
Fotó: Molnár Gyula

Jelenleg a tulajdonos hozzájárulásával egy kisebb területen, úgynevezett kutatóárokban végzik a feltárást. Az antropogén hatásra korábban teraszosan kialakított dombháton a fennmaradt régészeti jelenségek dokumentálása és tárgyi leletek felgyűjtése révén szeretnék megmenteni a régészeti örökség fennmaradt elemeit.

A lussoniumi erőd melletti terület egységes, összefüggő polgári település lehetett

Mivel a most kutatott rész légvonalban mindössze körülbelül hatvan méterre van Lussonium I. század közepén épült katonai erődítményétől, a régészek azt feltételezik, hogy egykor az erődtől délre egységes, összefüggő polgári település képét mutathatta a terület. A dombháton, évtizedekkel ezelőtt végzett kutatás során egy római épület részletei kerültek elő. A most vizsgált szakaszon talált leletek pedig arra utalnak, hogy jelentős római kori megtelepedés lehetett a mai Sánc-hegy területén. A provinciában készült festett kerámiák töredékei, érmek, és pikkelypáncél töredéke is előkerült a korábbi kutatások során – utóbbi, arra utalhat, hogy akár kiszolgált római katonák, veteránok is élhettek ott.

Mentőfeltárást végeznek a Lussonium közelében

Fotók: Molnár Gyula

A tervek szerint augusztus végéig zajlik a mentőásatás, amelyben a Paksi Városi Múzeum munkatársai és a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszékének oktatói, hallgatói, valamint doktori hallgatók vesznek részt. A munkálatok Paks Város Önkormányzata támogatásával valósulnak meg, az ásatási eredmények pedig hozzájárulnak Paks készülő nagy monográfiájához, amelynek első fejezete a város őskortól a honfoglalásig terjedő történetét dolgozza fel.

 

