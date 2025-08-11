Kiakadt a képviselő
1 órája
Magyar Péter azt sem tudja, hány blokk működik a paksi atomerőműben (videóval)
A Fidesz-KDNP Tolna Vármegye önkormányzati képviselője a Tisza Párt elnökét bírálta Pakssal kapcsolatos kijelentései miatt.
„Magyar Péternek fogalma sincs az atomvárosról és össze-vissza beszél. Lesz-e második blokk? Jelenleg is négy blokk megy Pakson. Nagy baj lenne ha ez nem lenne így. Vagy arra gondolt, hogy lesz-e Paks 2? Sunyi módon árulja el magát, hogy gazdái Manfred Weber és Ursula von der Leyen mit engednek neki és mit nem” – mondta a közösségi oldalon közzétett videóban Cseke István.
