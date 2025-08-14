augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyarok kenyere

3 órája

Rekordadomány a magyarok kenyeréhez – 138 gazda fogott össze (fotókkal)

Címkék#Zsikó Zoltán#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#Botos Ferenc#Magyarok Kenyere#kenyér#Horváth István

Tolna vármegyében idén tovább nőtt az adakozó gazdák száma, és az összegyűlt mennyiség is 10 százalékkal több lett, mint tavaly. Augusztus 20-ig tart a gyűjtés a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program keretében.

Kutny Gábor

Horváth István országgyűlési képviselő az őcsényi adományátadón kiemelte: a magyarok kenyere akciónak nemcsak szimbolikus, hanem komoly gyakorlati jelentősége is van. A gazdák által összegyűjtött liszt olyan helyekre kerül, ahol valóban szükség van rá – civil szervezetekhez, nagycsaládokhoz, hátrányos helyzetűeket segítő közösségekhez. „Ez komoly anyagi segítség, és örömteli, hogy a gazdák nyitottak az adakozásra, sőt már keresik a csatlakozás lehetőségét” – tette hozzá. Tolna vármegyében öt gyűjtőpont működik, a szervezésben és a lebonyolításban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is jelentős szerepet vállal.

Egyre több válallkozó csatlakozik a Magyarok Kenyere programhoz
Egyre több vállalkozó csatlakozik a Magyarok Kenyere programhoz. Fotó: Ruip Gergő

138 csatlakozó gazda a Magyarok kenyere programhoz

Botos Ferenc, a NAK Tolna vármegyei igazgatója elmondta: eddig 138 gazda csatlakozott a gyűjtéshez – ez több, mint az előző évben. „Kialakult egy hagyomány, egy értékes tradíció, ami a magyarság összetartozását is szimbolizálja” – fogalmazott.

Tizenötödik alkalommal segítenek

Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke és a program nagykövete hangsúlyozta: az idei már a 15. alkalom, hogy a gazdák segítenek. A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem akció a magyar gazdatársadalom összefogását is jelképezi. Ma már nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéből, sőt még a tengeren túlról is érkeznek adományok.

Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem

Fotók: Ruip Gergő

Idén eddig 11,3 tonna gabona gyűlt össze, és augusztus 20-ig még lehet csatlakozni. „Az, hogy idén több termény gyűlt össze, jelzi, hogy a gazdák értik a kezdeményezés fontosságát. Ez azonban nem verseny, nem kell túllicitálni egymást” – fogalmazott Zsikó Zoltán. A napokban Edelényben kerül sor a búza összeöntésére, amely szimbolikus záró mozzanata a gyűjtési folyamatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu