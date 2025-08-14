23 perce
Rekordadomány a magyarok kenyeréhez – 138 gazda fogott össze (fotókkal)
Tolna vármegyében idén tovább nőtt az adakozó gazdák száma, és az összegyűlt mennyiség is 10 százalékkal több lett, mint tavaly. Augusztus 20-ig tart a gyűjtés a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program keretében.
Horváth István országgyűlési képviselő az őcsényi adományátadón kiemelte: a magyarok kenyere akciónak nemcsak szimbolikus, hanem komoly gyakorlati jelentősége is van. A gazdák által összegyűjtött liszt olyan helyekre kerül, ahol valóban szükség van rá – civil szervezetekhez, nagycsaládokhoz, hátrányos helyzetűeket segítő közösségekhez. „Ez komoly anyagi segítség, és örömteli, hogy a gazdák nyitottak az adakozásra, sőt már keresik a csatlakozás lehetőségét” – tette hozzá. Tolna vármegyében öt gyűjtőpont működik, a szervezésben és a lebonyolításban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is jelentős szerepet vállal.
138 csatlakozó gazda a Magyarok kenyere programhoz
Botos Ferenc, a NAK Tolna vármegyei igazgatója elmondta: eddig 138 gazda csatlakozott a gyűjtéshez – ez több, mint az előző évben. „Kialakult egy hagyomány, egy értékes tradíció, ami a magyarság összetartozását is szimbolizálja” – fogalmazott.
Tizenötödik alkalommal segítenek
Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke és a program nagykövete hangsúlyozta: az idei már a 15. alkalom, hogy a gazdák segítenek. A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem akció a magyar gazdatársadalom összefogását is jelképezi. Ma már nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéből, sőt még a tengeren túlról is érkeznek adományok.
Magyarok kenyere – 15 millió búzaszemFotók: Ruip Gergő
Idén eddig 11,3 tonna gabona gyűlt össze, és augusztus 20-ig még lehet csatlakozni. „Az, hogy idén több termény gyűlt össze, jelzi, hogy a gazdák értik a kezdeményezés fontosságát. Ez azonban nem verseny, nem kell túllicitálni egymást” – fogalmazott Zsikó Zoltán. A napokban Edelényben kerül sor a búza összeöntésére, amely szimbolikus záró mozzanata a gyűjtési folyamatnak.
