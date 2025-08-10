54 perce
Egy falu, ahol minden második ember zenél – és ez nem legenda
Ismét benépesült Medina főtere és a Hőskert árnyas ligete. Az önkormányzat szervezésében megrendezett Nemzetek és nemzedékek napja ezúttal is összehozta a település és a Medina-szőlőhegy, valamint a szomszédos települések lakóit. A színes, minden korosztályt megszólító falunap célja idén is az volt, hogy a falu apraja-nagyja közösen ünnepelhessen.
Nemzetek és nemzedékek randevúztak Medinán, a szerb körtáncba sokan becsatlakoztak
Fotó: A szerző felvétele
Medina egy kicsi, mégis különleges település. Két dolog egészen bizonyos ezen a helyen: az egyik, hogy az egy főre jutó muzsikusok száma lényegesen több, mint máshol, a másik pedig, hogy itt a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít. A különböző hagyományok, szokások és élettörténetek békésen fonódnak össze, közös értékek mentén. A falubelieket nem a származás vagy a múltbeli különbségek határozzák meg, hanem az a mély kötődés, amely mindannyiukat ehhez a földhöz fűzi.
A kultúra gazdagít, vallják Medinán
– Medinán a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít – mondja Topánka-Révai Lilla alpolgármester. – A mi Sió-parti településünk azért különleges hely, mert több nemzetiség és kultúra él itt évszázadok óta békés egyetértésben. Ez a sokszínűség adja Medina egyedi varázsát.
A település falunapján ismét megelevenedtek a régi hagyományok. A helyi szerb zenészek és a valaha működő tánccsoportok – köztük a Sárenac és a Dukati Medinski – emlékére közös körtánccal idézték fel a közösség múltját. A zenés-táncos rendezvényen a Bárity Zorán vezette hercegszántói Zanthowerkli zenekar húzta a talpalávalót, megszólaltatva a falu nemzetiségeinek – a magyar, a szerb és a roma – ismert dallamait.
A muzsika mellé a tánchoz sem maradtak a résztvevők egyedül: profi táncoktatók segítettek a lépések elsajátításában, hogy mindenki együtt élvezhesse az estét. Medinán az emberek tudják, hogy ami igazán számít, az az egymás iránti tisztelet és a közösség összetartó ereje. Ez a szeretet és megbecsülés teszi otthonná a falut mindazok számára, akik itt élnek.
Mert számukra Medina nem csupán egy pont a térképen – itt van az igazi haza, ahogy egy, a közelmúltban elhunyt helyi novellaíró is egykor megfogalmazta. A falunap keretein belül a Hőskertben a magyar konyha egyik büszkeségének, a pörköltnek elkészítésében jeleskedett 21 főzőcsapat.