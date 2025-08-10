augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

37°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A sokszínűség a fűszer

54 perce

Egy falu, ahol minden második ember zenél – és ez nem legenda

Címkék#falunap#Medina#Bárity Zorán#zenekar

Ismét benépesült Medina főtere és a Hőskert árnyas ligete. Az önkormányzat szervezésében megrendezett Nemzetek és nemzedékek napja ezúttal is összehozta a település és a Medina-szőlőhegy, valamint a szomszédos települések lakóit. A színes, minden korosztályt megszólító falunap célja idén is az volt, hogy a falu apraja-nagyja közösen ünnepelhessen.

Kutny Gábor
Egy falu, ahol minden második ember zenél – és ez nem legenda

Nemzetek és nemzedékek randevúztak Medinán, a szerb körtáncba sokan becsatlakoztak

Fotó: A szerző felvétele

Medina egy kicsi, mégis különleges település. Két dolog egészen bizonyos ezen a helyen: az egyik, hogy az egy főre jutó muzsikusok száma lényegesen több, mint máshol, a másik pedig, hogy itt a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít. A különböző hagyományok, szokások és élettörténetek békésen fonódnak össze, közös értékek mentén. A falubelieket nem a származás vagy a múltbeli különbségek határozzák meg, hanem az a mély kötődés, amely mindannyiukat ehhez a földhöz fűzi.

Nemzetek és nemzedékek randevúztak Medinán, a szerb körtánca sokan becsatlakoztak. Fotó: A szerző felvétele

A kultúra gazdagít, vallják Medinán

– Medinán a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít – mondja Topánka-Révai Lilla alpolgármester. – A mi Sió-parti településünk azért különleges hely, mert több nemzetiség és kultúra él itt évszázadok óta békés egyetértésben. Ez a sokszínűség adja Medina egyedi varázsát.

A település falunapján ismét megelevenedtek a régi hagyományok. A helyi szerb zenészek és a valaha működő tánccsoportok – köztük a Sárenac és a Dukati Medinski – emlékére közös körtánccal idézték fel a közösség múltját. A zenés-táncos rendezvényen a Bárity Zorán vezette hercegszántói Zanthowerkli zenekar húzta a talpalávalót, megszólaltatva a falu nemzetiségeinek – a magyar, a szerb és a roma – ismert dallamait.

A muzsika mellé a tánchoz sem maradtak a résztvevők egyedül: profi táncoktatók segítettek a lépések elsajátításában, hogy mindenki együtt élvezhesse az estét. Medinán az emberek tudják, hogy ami igazán számít, az az egymás iránti tisztelet és a közösség összetartó ereje. Ez a szeretet és megbecsülés teszi otthonná a falut mindazok számára, akik itt élnek.

Mert számukra Medina nem csupán egy pont a térképen – itt van az igazi haza, ahogy egy, a közelmúltban elhunyt helyi novellaíró is egykor megfogalmazta. A falunap keretein belül a Hőskertben a magyar konyha egyik büszkeségének, a pörköltnek elkészítésében jeleskedett 21 főzőcsapat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu