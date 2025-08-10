Egy falu, ahol minden második ember zenél – és ez nem legenda

Medina egy kicsi, mégis különleges település. Két dolog egészen bizonyos ezen a helyen: az egyik, hogy az egy főre jutó muzsikusok száma lényegesen több, mint máshol, a másik pedig, hogy itt a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít. A különböző hagyományok, szokások és élettörténetek békésen fonódnak össze, közös értékek mentén. A falubelieket nem a származás vagy a múltbeli különbségek határozzák meg, hanem az a mély kötődés, amely mindannyiukat ehhez a földhöz fűzi.

Nemzetek és nemzedékek randevúztak Medinán, a szerb körtánca sokan becsatlakoztak. Fotó: A szerző felvétele

A kultúra gazdagít, vallják Medinán

– Medinán a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít – mondja Topánka-Révai Lilla alpolgármester. – A mi Sió-parti településünk azért különleges hely, mert több nemzetiség és kultúra él itt évszázadok óta békés egyetértésben. Ez a sokszínűség adja Medina egyedi varázsát.

A település falunapján ismét megelevenedtek a régi hagyományok. A helyi szerb zenészek és a valaha működő tánccsoportok – köztük a Sárenac és a Dukati Medinski – emlékére közös körtánccal idézték fel a közösség múltját. A zenés-táncos rendezvényen a Bárity Zorán vezette hercegszántói Zanthowerkli zenekar húzta a talpalávalót, megszólaltatva a falu nemzetiségeinek – a magyar, a szerb és a roma – ismert dallamait.