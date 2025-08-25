1 órája
Mediterrán hangulat, új facsemeték: így szépül Szekszárd
Lassan két éve, hogy megújult Szekszárd központja, lezárult a Zöld Város program. A változás azonban nem állt meg: új facsemeték kerültek az utak és a kerékpárutak mellé, színesebbek lettek a terek, a Béri Balogh Ádám utcán virágzó leanderek sora pedig mediterrán hangulatot áraszt. A szépülő város motorja egy igazi kertész, Spanyol Adrienn.
A Páskum utcai kis irodából irányítja Szekszárd zöldfelületeinek gondozását és közterületeinek tisztán tartását. Két éve, szeptemberben vette át az osztályvezetői feladatot. Előtte hat évig volt a kórház főkertésze. Bár Spanyol Adrienn szerette azt a munkát, elfogadta a kihívást: a húszhektáros park helyett ma már az egész város milliónyi növényének gondozásáért felel csapatával.
Már a kórházi években is sokszor elképzelte, mit változtatna a városban. Hogy a leandereket a Béla térről a nagyutcára vinné, télen zsákokkal védené őket, fiatalítaná az öreg fákat, újakat ültetne a kopár utak mellé, és színesebbé tenné a virágágyásokat. Balatonfüred parkjai mindig példát jelentettek számára, Szekszárdon pedig végre lehetőséget kapott álmai megvalósítására.
Spanyol Adrienn kísérletező típus
Kísérletező típus. Az Alisca Terránál komposztálják a leveleket, de a faágak aprítékát ő inkább a fák tövébe rakatta. Ott megőrzi a nedvességet, visszaszorítja a gyomokat, bomlás közben pedig tápanyagként gazdagítja a talajt. Ezért kerül belőlük a virágágyásokba is. Egyre gyakrabban látni a város utcáin a teherautót, amely mögött aprítógép darálja a vihar leverte ágakat.
Az idős fák állapota sokszor aggasztó. Adrienn Máté Péter alpolgármesterrel közösen bejárva döntött úgy, hogy a legtöbbet meg kell vizsgálni. A legnagyobb gondot az öregedő nyárfák jelentik. Ezeket tömegesen ültették a lakótelepek építésekor, mert gyorsan nőnek és árnyékot adnak. Mára azonban megvénültek, széthasadnak, veszélyessé válnak. Szükség van a fiatalításra, de figyelembe kell venni a klímaváltozás hatásait is: a légköri aszály miatt a juharok és hársak levelei rozsdásodnak, a lucfenyő, a nyárfa és a nyír pedig egyre kevésbé bírja a megváltozott klímát. Ezért a jövőben inkább ellenálló fajokat, például páfrányfenyőt (Ginkgo biloba) ültetnek, amely ősszel gyönyörű aranyszínű lombot hoz, vagy bordó, vörös árnyalatú díszfákat.
Nemrég a Provident támogatásával négyszáz facsemete került a városba. Adrienn szeretné, ha a virágágyások is színesebbek lennének: saját, decsi 400 öles kertjéből is sok növényt tervez átültetni a közterekre, kiegészítve őket fűfélékkel, évelőkkel.
Hálás a csapatának
A fűnyírásról is mesél: húsz fős csapat végzi a munkát, nagy gépekkel, damilos kaszálóval és lombfúvóval – sokszor kánikulában is. Ideális esetben kéthetente kellene nyírni, de a terület nagysága miatt néha egy hónap is kevés. Méhlegelőt lehetne kialakítani, de a lakók inkább a mindig nyírt pázsitot igénylik. Adrienn hozzáteszi: korábban 27 évig virágüzletet vezetett Decsen, ahol megtanulta, hogy a vevő igényeit mindig ki kell elégíteni. „Ez a város a szekszárdiaké, nekik kell, hogy örömöt okozzon a fű, a fa, a virág” – mondja.
A tisztaság is kiemelt feladata. Sok a szemét, és egyre több a gond a zöldhulladékkal. Bár működik zöldjárat, a lakók gyakran rendezetlenül, kötegelés nélkül rakják ki az ágakat. Ha egy helyen megjelenik a kupac, mások is követik. Hetente túlórában szedik össze a szemetet, ezért is lobbiznak egy új teherautóért.
Spanyol Adrienn mindig a „csapatáról” beszél. Hálás nekik, hogy télen a hidegben, nyáron a perzselő melegben is gondoskodnak arról, hogy Szekszárd szép arcát mutassa.