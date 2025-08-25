augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

14°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zöld Város program

57 perce

Mediterrán hangulat, új facsemeték: így szépül Szekszárd

Címkék#zöld város program#facsemeték#kerékpárút

Lassan két éve, hogy megújult Szekszárd központja, lezárult a Zöld Város program. A változás azonban nem állt meg: új facsemeték kerültek az utak és a kerékpárutak mellé, színesebbek lettek a terek, a Béri Balogh Ádám utcán virágzó leanderek sora pedig mediterrán hangulatot áraszt. A szépülő város motorja egy igazi kertész, Spanyol Adrienn.

Szepesi László

A Páskum utcai kis irodából irányítja Szekszárd zöldfelületeinek gondozását és közterületeinek tisztán tartását. Két éve, szeptemberben vette át az osztályvezetői feladatot. Előtte hat évig volt a kórház főkertésze. Bár Spanyol Adrienn szerette azt a munkát, elfogadta a kihívást: a húszhektáros park helyett ma már az egész város milliónyi növényének gondozásáért felel csapatával.

Spanyol Adrienn

Már a kórházi években is sokszor elképzelte, mit változtatna a városban. Hogy a leandereket a Béla térről a nagyutcára vinné, télen zsákokkal védené őket, fiatalítaná az öreg fákat, újakat ültetne a kopár utak mellé, és színesebbé tenné a virágágyásokat. Balatonfüred parkjai mindig példát jelentettek számára, Szekszárdon pedig végre lehetőséget kapott álmai megvalósítására.

Kísérletező típus. Az Alisca Terránál komposztálják a leveleket, de a faágak aprítékát ő inkább a fák tövébe rakatta. Ott megőrzi a nedvességet, visszaszorítja a gyomokat, bomlás közben pedig tápanyagként gazdagítja a talajt. Ezért kerül belőlük a virágágyásokba is. Egyre gyakrabban látni a város utcáin a teherautót, amely mögött aprítógép darálja a vihar leverte ágakat.

Az idős fák állapota sokszor aggasztó. Adrienn Máté Péter alpolgármesterrel közösen bejárva döntött úgy, hogy a legtöbbet meg kell vizsgálni. A legnagyobb gondot az öregedő nyárfák jelentik. Ezeket tömegesen ültették a lakótelepek építésekor, mert gyorsan nőnek és árnyékot adnak. Mára azonban megvénültek, széthasadnak, veszélyessé válnak. Szükség van a fiatalításra, de figyelembe kell venni a klímaváltozás hatásait is: a légköri aszály miatt a juharok és hársak levelei rozsdásodnak, a lucfenyő, a nyárfa és a nyír pedig egyre kevésbé bírja a megváltozott klímát. Ezért a jövőben inkább ellenálló fajokat, például páfrányfenyőt (Ginkgo biloba) ültetnek, amely ősszel gyönyörű aranyszínű lombot hoz, vagy bordó, vörös árnyalatú díszfákat.

Nemrég a Provident támogatásával négyszáz facsemete került a városba. Adrienn szeretné, ha a virágágyások is színesebbek lennének: saját, decsi 400 öles kertjéből is sok növényt tervez átültetni a közterekre, kiegészítve őket fűfélékkel, évelőkkel.

A fűnyírásról is mesél: húsz fős csapat végzi a munkát, nagy gépekkel, damilos kaszálóval és lombfúvóval – sokszor kánikulában is. Ideális esetben kéthetente kellene nyírni, de a terület nagysága miatt néha egy hónap is kevés. Méhlegelőt lehetne kialakítani, de a lakók inkább a mindig nyírt pázsitot igénylik. Adrienn hozzáteszi: korábban 27 évig virágüzletet vezetett Decsen, ahol megtanulta, hogy a vevő igényeit mindig ki kell elégíteni. „Ez a város a szekszárdiaké, nekik kell, hogy örömöt okozzon a fű, a fa, a virág” – mondja.

A tisztaság is kiemelt feladata. Sok a szemét, és egyre több a gond a zöldhulladékkal. Bár működik zöldjárat, a lakók gyakran rendezetlenül, kötegelés nélkül rakják ki az ágakat. Ha egy helyen megjelenik a kupac, mások is követik. Hetente túlórában szedik össze a szemetet, ezért is lobbiznak egy új teherautóért.

Spanyol Adrienn mindig a „csapatáról” beszél. Hálás nekik, hogy télen a hidegben, nyáron a perzselő melegben is gondoskodnak arról, hogy Szekszárd szép arcát mutassa.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu