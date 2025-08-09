Megemlékezést tart fiatalon elhunyt sportolója emlékére a KSC Szekszárd

Klubunk holnap (08.10.) este 8 órakor megemlékezést tart a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfánál

– tudatta a tragikusan elhunyt sportolójáról közölt posztjában a Tarr KSC Szekszárd.

A közleményben azt írja a klub, hogy Fricsi Dóra egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért

a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg,

így emlékezzenek közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolójukra, aki közösségükből rendkívüli módon fog hiányozni.

A szekszárdi klub 12 éves játékosának szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. Edzője azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a mentők helikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították. Négy nappal később azonban jött a szomorú hír, hogy a fiatal kosárlabdázó szervezete feladta a harcot.