28 perce
Százak emlékeztek gyertyagyújtással a tragikusan elhunyt kislányra (galéria)
A csendet megtörő zokogások jellemezték a gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést, amelyet vasárnap este tartottak a szekszárdi sportcsarnok előtti téren a tragikus hirtelenséggel elhunyt Fricsi Dóra emlékére.
Korábban egy-egy bajnoki vagy kupasiker után ünnepelt a KSC Szekszárd szurkolóival ott, ahol most a fiatal kosárlabdázó csapattársai, edzői, barátai és a klubvezetés, vagy csak együttérző helyiek gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek meg a tizenkét esztendős Fricsi Dóráról, aki váratlanul, mély űrt hagyva maga után távozott közülünk.
A megemlékezésen részt vevők mécseseket gyújtottak, egy-egy szál virágot helyeztek el az asztal körül, amin a fiatal lány mosolygós fotója állt bekeretezve. A csapattársak egymást karjaiban sírva gyászolták nemcsak csapattársukat, de egyben barátnőjüket is, miközben a gyertyák lángja emlékeztetett mindenkit arra a törékeny, mégis felejthetetlen életre, amelyet most fizikai síkon el kell engedniük.
Gyertyagyújtással emlékeztek Fricsi DóráraFotók: Kiss Albert
Szabó Noémi, a klub szakmai és sportigazgatója beszédében emlékeztetett rá, Dóri személyében egy különleges kislány hagyott itt minket, de szorgalmával, kitartásával, önzetlenségével örökre megmarad a szívükben. Hozzátette, a fiatal sportolójuk sokszor volt a csapat lelke, megjegyzéseivel, edzője, Harsányi Mária utánzásával vagy éppen öltözői táncával mindig meg tudta törni a feszültséget, új erőt öntve a társakba.
Fricsi Dóra szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. Edzője azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a mentők helikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították, de négy nappal később jött a szomorú hír: a fiatal kosárlabdázó szervezete feladta a harcot.
Tragédia: elhunyt az edzésen összeeső fiatal szekszárdi sportoló
Mentőhelikopter érkezett a szekszárdi iskolához, egy kislány életéért küzdöttek (videó és fotók)Baka István Általános Iskolában egy fiatal lány lett rosszul, összeesett majd leállt a szíve.