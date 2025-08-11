Százak emlékeztek gyertyagyújtással a tragikusan elhunyt kislányra (galéria)

Korábban egy-egy bajnoki vagy kupasiker után ünnepelt a KSC Szekszárd szurkolóival ott, ahol most a fiatal kosárlabdázó csapattársai, edzői, barátai és a klubvezetés, vagy csak együttérző helyiek gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek meg a tizenkét esztendős Fricsi Dóráról, aki váratlanul, mély űrt hagyva maga után távozott közülünk.

Mécsesek és virágok Fricsi Dóra megemlékezésén

Fotó: Kiss Albert

A megemlékezésen részt vevők mécseseket gyújtottak, egy-egy szál virágot helyeztek el az asztal körül, amin a fiatal lány mosolygós fotója állt bekeretezve. A csapattársak egymást karjaiban sírva gyászolták nemcsak csapattársukat, de egyben barátnőjüket is, miközben a gyertyák lángja emlékeztetett mindenkit arra a törékeny, mégis felejthetetlen életre, amelyet most fizikai síkon el kell engedniük.