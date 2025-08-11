augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

25°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

29 perce

Százak emlékeztek gyertyagyújtással a tragikusan elhunyt kislányra (galéria)

Címkék#megemlékezés#tragédia#gyertyagyújtás#gyász#KSC Szekszárd

A csendet megtörő zokogások jellemezték a gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést, amelyet vasárnap este tartottak a szekszárdi sportcsarnok előtti téren a tragikus hirtelenséggel elhunyt Fricsi Dóra emlékére.

Korábban egy-egy bajnoki vagy kupasiker után ünnepelt a KSC Szekszárd szurkolóival ott, ahol most a fiatal kosárlabdázó csapattársai, edzői, barátai és a klubvezetés, vagy csak együttérző helyiek gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek meg a tizenkét esztendős Fricsi Dóráról, aki váratlanul, mély űrt hagyva maga után távozott közülünk.

Mécsesek és virágok Fricsi Dóra megemlékezésén
Mécsesek és virágok Fricsi Dóra megemlékezésén
Fotó: Kiss Albert

A megemlékezésen részt vevők mécseseket gyújtottak, egy-egy szál virágot helyeztek el az asztal körül, amin a fiatal lány mosolygós fotója állt bekeretezve. A csapattársak egymást karjaiban sírva gyászolták nemcsak csapattársukat, de egyben barátnőjüket is, miközben a gyertyák lángja emlékeztetett mindenkit arra a törékeny, mégis felejthetetlen életre, amelyet most fizikai síkon el kell engedniük.

Gyertyagyújtással emlékeztek Fricsi Dórára

Fotók: Kiss Albert

Szabó Noémi, a klub szakmai és sportigazgatója beszédében emlékeztetett rá, Dóri személyében egy különleges kislány hagyott itt minket, de szorgalmával, kitartásával, önzetlenségével örökre megmarad a szívükben. Hozzátette, a fiatal sportolójuk sokszor volt a csapat lelke, megjegyzéseivel, edzője, Harsányi Mária utánzásával vagy éppen öltözői táncával mindig meg tudta törni a feszültséget, új erőt öntve a társakba.

Fricsi Dóra szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. Edzője azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a mentők helikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították, de négy nappal később jött a szomorú hír: a fiatal kosárlabdázó szervezete feladta a harcot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu