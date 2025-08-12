Olvasás
45 perce
Megjelent a Törékeny álom
Megjelent W. Ábrahám Erzsébet: Törékeny álom című könyve. A százoldalas kiadványban mintegy kétszázötven, zömében szakrális vers található. Előszót Horváth Sándor nagydorogi plébános írt hozzá.
A címoldalra Zsiros Ari festménye került. A költőnek ez a hetedik kötete. A könyv bemutatójára 2025 októberében, a könyvtári héten kerül sor.
