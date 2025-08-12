augusztus 12., kedd

Megjelent a Törékeny álom

Címkék#W Ábrahám Erzsébet#törékeny álom#könyv#Zsiros Ari

Brunner Mónika

Megjelent W. Ábrahám Erzsébet: Törékeny álom című könyve. A százoldalas kiadványban mintegy kétszázötven, zömében szakrális vers található. Előszót Horváth Sándor nagydorogi plébános írt hozzá. 

W. Ábrahám Erzsébet új könyve, a címe: Törékeny álom Fotó: MW

A címoldalra Zsiros Ari festménye került. A költőnek ez a hetedik kötete. A könyv bemutatójára 2025 októberében, a könyvtári héten kerül sor.

 

