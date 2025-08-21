augusztus 21., csütörtök

Jobban van

34 perce

Megkönnyebbülhetnek a rajongók: megkezdte a rehabilitációt Demjén Ferenc

Demjén Ferenc állapota napról napra javul. A menedzsment szerint már a Kossuth-díjas legenda mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött. „Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! 

 

Az Index.hu korábban arról számolt be, hogy az ország egyik legkedveltebb énekese, Demjén Ferenc egy rossz mozdulat után leesett a lépcsőn, és felsőcombtörést szenvedett.

A művész állapotáról még többet az Index.hu-n olvashat.

 

