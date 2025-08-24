Megrendítő volt a szentmise

Megindító érzés volt Zombán, egy olyan településen lenni, melyet 1015-ben maga Szent István király adományozott a pécsváradi apátságnak 40 másik faluval együtt – írta Csibi Krisztina országgyűlési képviselő közösségi oldalán. – Felemelő volt az ünnepi pillanatban olyan templomban lenni, amelyet az alapítók 260 évvel ezelőtt éppen első szent királyunk tiszteletére szenteltek. Az augusztus 20-i ünnepi szentmisét a hívek adományaiból megújult orgona hangja díszítette. Főcelebránsa Mayer Mihály nyugalmazott pécsi megyéspüspök atya, szónoka pedig Dallos Tamás komlói plébános volt.

Az új kenyeret Kürtösi Krisztián paksi plébános áldotta meg. A hálaadó szentmisén részt vettek a templomot 1765-ben építtető Dőry család leszármazottai is, valamint Hafenscher Károly ny. evangélikus lelkész. Köszönet Molnár Péter plébános atyának és minden zombainak a csodálatos közösségi élményért – tette hozzá Csibi Krisztina.