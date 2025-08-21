48 perce
Így változik a buszok menetrendje szeptember elsejétől - mutatjuk az új útvonalakat, időpontokat
Korábban vagy éppen később induló járatok, új megállók és buszjáratok. Ezekre a változásokra készüljön szeptember elsejétől a helyközi buszmenetrendeket illetően.
Közzétette a helyközi buszok menetrendjének 2025. szeptember elsején életbe lépő változásait a MÁV-csoport. Mutatjuk, ezek mennyiben érintik Tolna vármegye útvonalait.
Ilyen változások lesznek a menetrendekben
Szekszárd – Tolna – Bogyiszló
A munkanapokon 7:20-kor Bogyiszlóról Szekszárdra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 7:15-kor indul.
Tolna – Mözs – Szekszárd
A munkanapokon 7:15-kor Mözsről Tolnára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 7:20-kor indul.
Szekszárd – Decs – Bátaszék
A munkanapokon 6:10-kor Szekszárdról Sárpilisre közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 6:00-kor indul.
Bátaszék – Sárpilis – Szekszárd – Bátaszék/Sárpilis
A munkanapokon 6:38-kor Sárpilisről Bátaszékre közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 6:28-kor indul.
Sárpilis-Várdomb/Decs – Szekszárd, szőlőhegy – Szekszárd – Decs – Várdomb – Bátaszék
A munkanapokon 7:40-kor Sárpilisről Szekszárdra közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.
Szekszárd – Szálka – Mőcsény – Bonyhád – Dombóvár
A szabad- és munkaszüneti napokon 14:55-kor Szekszárdról Szálkára, valamint a vissza irányban 15:35-kor közlekedő autóbuszok 5, 10 perccel később, 15:05-kor és 15:40-kor indulnak.
[Szekszárd –] Bonyhád – Kurd [– Dombóvár]
A 11:45-kor Dombóvárról Bonyhádra közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.
Baja – Szekszárd – Tamási – Siófok
Az autóbuszok Siófok (Kiliti), Felső megállóhelynél is megállnak.
Szekszárd – Szedres – Tengelic
A tanítási napokon 14:00-kor Szekszárdról Tengelic, Kossuth Lajos utcáig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Tengelic, Szociális Otthon megállóhelyig jár.
A tanítási napokon 14:50-kor Tengelic, Kossuth Lajos utcától Szekszárdra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Tengelic, Szociális Otthontól indul, 14:45-kor.
Paks – Nagydorog
A tanítási napokon 18:10-kor Paks, Autóbusz-állomástól Pusztahencse, Iskoláig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Nagydorog, Vasútállomásig jár.
A tanítási szünetben munkanapokon 19:00-kor Nagydorogról Pusztahencsére közlekedő autóbusz tanítási napokon is jár.
A tanítási napokon 7:10-kor Pusztahencse, Iskolától Paks, Autóbusz-állomásig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Paks, Szent István térig jár.
A tanítási napokon 16:00-kor Paks, Autóbusz-állomástól Pusztahencse, Iskoláig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Paks, Szent István tértől indul, 15:55-kor.
[Paks –] Nagydorog – Bikács – Pálfa (Felsőrácegres)
A szabadnapokon 16:15-kor Pálfáról Nagydorogra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 16:20-kor indul.
Dombóvár – Szentivánpuszta/Mosdós
Új autóbuszjárat indul munkanapokon 18:45-kor Dombóvár, Autóbusz-állomástól Csoma, Felsőig.
Tamási – Pincehely – Ozora – Fürged
A munkanapokon 5:20-kor Tamásitól Ozorára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 5:15-kor indul.
A szabadnapokon 5:45-kor Ozorától Fürgedre, valamint a vissza irányban 6:00-kor közlekedő autóbuszok 5 perccel korábban, 5:40-kor és 5:55-kor indulnak.
Tamási – Pincehely – Kisszékely – Simontornya – Cece
A munkanapokon és szabadnapokon 6:52-kor Tamásitól Simontornyára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:47-kor indul.
Gyönk – Kölesd – Nagydorog – [Paks]/Cece
A munkanapokon és munkaszüneti napokon 18:45-kor Nagydorogtól Kajdacsra közlekedő autóbusz 15 perccel később, 19:00-kor indul.
Tamási – Iregszemcse – Magyarkeszi – Felsőnyék
A munkanapokon 5:50-kor Magyarkesziről Felsőnyékre, valamint a vissza irányban 6:05-kor közlekedő autóbuszok 5 perccel korábban, 5:45-kor és 6:00-kor indulnak.
Pécs – Bonyhád – Zomba/Tevel – Tamási – Siófok
A munkanapokon 5:40-kor Tamási, Vasútállomástól Pécsre közlekedő autóbusz leszálló utasok részére Pécs, Lánc utca megállóhelynél is megáll, 7:35-kor.
Pécs – Pécsvárad – Bonyhád – Szekszárd
A hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon (általában vasárnap) 16:25-kor Szekszárdról Pécsre közlekedő autóbuszok Pécs, Mohácsi út megállóhelynél csak leszálló utasok részére áll meg.
Paks – Szekszárd – Pécs
A munkanapokon 5:40-kor, valamint a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján 9:30-kor Paksról Pécsre közlekedő autóbuszok Pécs, Budai vám és Pécs, Lánc utca megállóhelyeknél csak leszállós utasok részére állnak meg.