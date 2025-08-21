Így változik a buszok menetrendje szeptember elsejétől - mutatjuk az új útvonalakat, időpontokat

A tanítási napokon 7:10-kor Pusztahencse, Iskolától Paks, Autóbusz-állomásig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Paks, Szent István térig jár.

A tanítási napokon 16:00-kor Paks, Autóbusz-állomástól Pusztahencse, Iskoláig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Paks, Szent István tértől indul, 15:55-kor.

[Paks –] Nagydorog – Bikács – Pálfa (Felsőrácegres)

A szabadnapokon 16:15-kor Pálfáról Nagydorogra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 16:20-kor indul.

Dombóvár – Szentivánpuszta/Mosdós

Új autóbuszjárat indul munkanapokon 18:45-kor Dombóvár, Autóbusz-állomástól Csoma, Felsőig.

Tamási – Pincehely – Ozora – Fürged

A munkanapokon 5:20-kor Tamásitól Ozorára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 5:15-kor indul.

A szabadnapokon 5:45-kor Ozorától Fürgedre, valamint a vissza irányban 6:00-kor közlekedő autóbuszok 5 perccel korábban, 5:40-kor és 5:55-kor indulnak.

Tamási – Pincehely – Kisszékely – Simontornya – Cece

A munkanapokon és szabadnapokon 6:52-kor Tamásitól Simontornyára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:47-kor indul.

Gyönk – Kölesd – Nagydorog – [Paks]/Cece

A munkanapokon és munkaszüneti napokon 18:45-kor Nagydorogtól Kajdacsra közlekedő autóbusz 15 perccel később, 19:00-kor indul.

Tamási – Iregszemcse – Magyarkeszi – Felsőnyék

A munkanapokon 5:50-kor Magyarkesziről Felsőnyékre, valamint a vissza irányban 6:05-kor közlekedő autóbuszok 5 perccel korábban, 5:45-kor és 6:00-kor indulnak.

Pécs – Bonyhád – Zomba/Tevel – Tamási – Siófok

A munkanapokon 5:40-kor Tamási, Vasútállomástól Pécsre közlekedő autóbusz leszálló utasok részére Pécs, Lánc utca megállóhelynél is megáll, 7:35-kor.

Pécs – Pécsvárad – Bonyhád – Szekszárd

A hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon (általában vasárnap) 16:25-kor Szekszárdról Pécsre közlekedő autóbuszok Pécs, Mohácsi út megállóhelynél csak leszálló utasok részére áll meg.

Paks – Szekszárd – Pécs

A munkanapokon 5:40-kor, valamint a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján 9:30-kor Paksról Pécsre közlekedő autóbuszok Pécs, Budai vám és Pécs, Lánc utca megállóhelyeknél csak leszállós utasok részére állnak meg.