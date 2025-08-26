Mennyei ízek és pazar programok a Nyárzáró Falunapon (videó és galéria)

Szombaton egész napos programokkal várta a bátaapátiakat és a vendégeket a település hagyományos Nyárzáró Falunapja, amely idén is a sportpályán zajlott, és minden korosztály számára kínált élményeket. Jó hangulat volt már kora reggel, hiszen a falunapi reggelihez hagyományos zsíros és lekváros kenyér került az asztalokra, amit sokan nosztalgiával, mások gyermeki lelkesedéssel fogadtak. Így telt a falunap Bátaapátiban.