Mennyei ízek és pazar programok a Nyárzáró Falunapon (videó és galéria)
Szombaton egész napos programokkal várta a bátaapátiakat és a vendégeket a település hagyományos Nyárzáró Falunapja, amely idén is a sportpályán zajlott, és minden korosztály számára kínált élményeket. Jó hangulat volt már kora reggel, hiszen a falunapi reggelihez hagyományos zsíros és lekváros kenyér került az asztalokra, amit sokan nosztalgiával, mások gyermeki lelkesedéssel fogadtak. Így telt a falunap Bátaapátiban.
Bátaapáti falunapFotók: Makovics Kornél
