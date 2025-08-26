augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Mennyit érhet egy gyerek? Ezért tévút a babakalkulátor

Címkék#gyerek#jövedelem#család

Én nem tudom, ki, hogy van vele, de szerintem ha csak a pénzen, pontosabban a majdan várható jövedelmen múlna, hány gyereket vállalnak a magyarok, alighanem kihalna a nemzet. Mégis mennyit érhet egy gyerek?

Mauthner Ilona

Én ezért veretes marhaságnak gondolom a „babakalkulátort” vagy mit, amivel azt lehet kiszámolni, mekkora kiadásokkal jár egy-egy gyerek, meg azt is, hogy ezek levonása után mennyi pénzük marad az anyáknak, apáknak a kicsik után járó ellátásokból. Magyarán arról van szó, megpróbálják beárazni, mégis mennyit érhet egy gyerek?!

mennyit érhet egy gyerek? Már a kérdés is sértő
Mennyit érhet egy gyerek? Ha a kérdés felmerül, akkor ott már nagy a baj, és talán jobb, ha az érintettek vesznek inkább egy kis kutyát.  
Forrás:  Getty Images 

Mennyit érhet egy gyerek?

Nos, ahhoz semmiféle kalkulátor nem kell, hogy tudjuk, a kisdedek után kapott, elköltetlenül maradó pénzből nem hizlalhatunk bankszámlát Bécsben. Mellesleg nem is azért adják, hanem a gyerekneveléshez – aki másra játszik, nem utódot szeretne, hanem jövedelmet. Másrészről azt sem lehet (vagy ha lehet is, nem érdemes) semmiféle számítással forintosítani, mennyit hoznak nekünk a gyerekek. Az ugyanis számokkal nem kifejezhető: függetlenül attól, mennyi a családi pótlék vagy a gyes, mindenki bátran milliárdosnak érezheti magát, ha akárcsak eggyel is bővül a család létszáma. A továbbiakkal pedig az élmény hatványozódik.

A rideg számítások ezzel szemben leginkább csak arra jók, hogy lehessen kongatni a nyavalyás vészharangokat ahelyett, hogy csinálnánk sok-sok gyermeket, mert a jövő, mindannyiunk jövője velük kezdődik.

Persze nyilvánvaló, mindenki pénzből él, de ha a családtervezés osztással-szorzással kezdődik, és azzal is végződik, akkor ott már nagy a baj, és talán jobb, ha az érintettek vesznek inkább egy kis kutyát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu