Mennyit érhet egy gyerek? Ezért tévút a babakalkulátor

Én ezért veretes marhaságnak gondolom a „babakalkulátort” vagy mit, amivel azt lehet kiszámolni, mekkora kiadásokkal jár egy-egy gyerek, meg azt is, hogy ezek levonása után mennyi pénzük marad az anyáknak, apáknak a kicsik után járó ellátásokból. Magyarán arról van szó, megpróbálják beárazni, mégis mennyit érhet egy gyerek?!

Mennyit érhet egy gyerek? Ha a kérdés felmerül, akkor ott már nagy a baj, és talán jobb, ha az érintettek vesznek inkább egy kis kutyát.

Forrás: Getty Images

Mennyit érhet egy gyerek?

Nos, ahhoz semmiféle kalkulátor nem kell, hogy tudjuk, a kisdedek után kapott, elköltetlenül maradó pénzből nem hizlalhatunk bankszámlát Bécsben. Mellesleg nem is azért adják, hanem a gyerekneveléshez – aki másra játszik, nem utódot szeretne, hanem jövedelmet. Másrészről azt sem lehet (vagy ha lehet is, nem érdemes) semmiféle számítással forintosítani, mennyit hoznak nekünk a gyerekek. Az ugyanis számokkal nem kifejezhető: függetlenül attól, mennyi a családi pótlék vagy a gyes, mindenki bátran milliárdosnak érezheti magát, ha akárcsak eggyel is bővül a család létszáma. A továbbiakkal pedig az élmény hatványozódik.

A rideg számítások ezzel szemben leginkább csak arra jók, hogy lehessen kongatni a nyavalyás vészharangokat ahelyett, hogy csinálnánk sok-sok gyermeket, mert a jövő, mindannyiunk jövője velük kezdődik.

Persze nyilvánvaló, mindenki pénzből él, de ha a családtervezés osztással-szorzással kezdődik, és azzal is végződik, akkor ott már nagy a baj, és talán jobb, ha az érintettek vesznek inkább egy kis kutyát.