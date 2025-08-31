augusztus 31., vasárnap

Búcsú a légimentésben

3 órája

„Nehéz feldolgozni, ha gyerek hal meg” – Ágoston Ferenc légimentő-pilótától búcsúzott a szakma

Eredetileg vadászpilótának készült, repülésirányító lett, majd helikopter pilótaként vezette a kor számos típusát. Ágoston Ferenc kamaszkorában ismerkedett meg a repüléssel, majd több mint 5000 órát és 13 000 felszállást teljesített a Honvédségnél, a Rendőrség Légi Rendészeténél és mentőhelikopter pilótaként a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-nél.

Kutny Gábor

Ágoston Ferenc légimentő-parancsnok nyugállományba vonult. Számítása szerint nagyjából 13 ezer felszállást hajtott végre. Üldözött autót rendőrként a levegőből, és rendszeresen dolgozott a Forma–1-en is, majd mentőhelikopter pilótaként vonult nyugdíjba nemrégiben. „Amit nehéz feldolgozni, ha gyerek hal meg” – mondta.

A mentőhelikopter előtt – Ágoston Ferenc kapitányként mentett életeket
Fotó: Beküldött

Mentőhelikopter pilótaként kezdődött minden

– Ez egy hosszú folyamat utolsó szakasza, amikor én légimentő voltam – mondja Ágoston kapitány, aki eredetileg vadászpilótának jelentkezett, de nem vették fel. A repüléstől azonban nem akart elszakadni, így kitanulta a repülésirányítást. Az első adandó alkalommal jelentkezett helikopter pilótának, és vezette a kor számos típusát. A rendszerváltás azonban elsöpörte a börgöndi bázist, ezért úgy döntött, elvégzi a katonai akadémiát. Végül szállítóhelikopter-századparancsnok lett, utána pedig az ezred kiképzési főnöke. – De hát továbbgyűrűzött ugye a spórolás a hadseregben – mondja Ágoston Ferenc. – Ismét arra kényszerültem, hogy váltsak, hiszen azt akartam, hogy tovább repülhessek, ezért elmentem a légi rendészethez, a rendőrség állományába helikoptervezetőnek.

Mint a filmeken

– Bizony előfordult, mint a filmeken, hogy a bűnüldözésben vettem részt. Autótolvajt kergettünk a Balatontól egészen Dunaújváros közeléig, ahol sikerült őt megfogni, persze természetesen a földiek segítségével. De mivel nem tudott elbújni előlünk, mert a levegőből végig láttuk, hogy hol van, ezért sikeres elfogás volt – meséli. Aztán a rendőrségnél is elkezdett csökkenni az engedélyezett repült órák száma. – Akkor kezdett kibontakozni az ötlet, hogy ismét legyen Magyarországon légi mentés. Azóta, tizennyolc éve végzem ezt a mentőhelikopter-munkát.

 

