„Nehéz feldolgozni, ha gyerek hal meg” – Ágoston Ferenc légimentő-pilótától búcsúzott a szakma

Ágoston Ferenc légimentő-parancsnok nyugállományba vonult. Számítása szerint nagyjából 13 ezer felszállást hajtott végre. Üldözött autót rendőrként a levegőből, és rendszeresen dolgozott a Forma–1-en is, majd mentőhelikopter pilótaként vonult nyugdíjba nemrégiben. „Amit nehéz feldolgozni, ha gyerek hal meg” – mondta.

A mentőhelikopter előtt – Ágoston Ferenc kapitányként mentett életeket. Fotó: Beküldött

Mentőhelikopter pilótaként kezdődött minden

– Ez egy hosszú folyamat utolsó szakasza, amikor én légimentő voltam – mondja Ágoston kapitány, aki eredetileg vadászpilótának jelentkezett, de nem vették fel. A repüléstől azonban nem akart elszakadni, így kitanulta a repülésirányítást. Az első adandó alkalommal jelentkezett helikopter pilótának, és vezette a kor számos típusát. A rendszerváltás azonban elsöpörte a börgöndi bázist, ezért úgy döntött, elvégzi a katonai akadémiát. Végül szállítóhelikopter-századparancsnok lett, utána pedig az ezred kiképzési főnöke. – De hát továbbgyűrűzött ugye a spórolás a hadseregben – mondja Ágoston Ferenc. – Ismét arra kényszerültem, hogy váltsak, hiszen azt akartam, hogy tovább repülhessek, ezért elmentem a légi rendészethez, a rendőrség állományába helikoptervezetőnek.