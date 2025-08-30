Húzd rá, cigány!
34 perce
Messzire szállt a magyar nóta a teveli művelődési házból (képgalériával)
A három órás előadás után hosszú percekig állva tapsolt a közönség. Negyedszer is nagy sikert aratott a Tevelen megrendezett székely-magyar nótaest.
Tevel Község Önkormányzata és a Teveli Székely Kör szervezésében rendezett esten olyan ismert nótaénekesek léptek pódiuma, mint Balázs Anikó, Nyíri Szabó Sándor, Regián Melinda, Dobos Zsolt, Ferenczi László, Ferenczi Attila, Kovács János és a helyi szíveket megdobogtató Tolnai Magdolna. Az est házigazdája, műsorvezetője Ország Ilona volt, a művészeket Nyári László prímás és zenekara kísérte. A színvonalas program vezette fel az immáron 19. Galuska Fesztivált, amely ma, szombaton zajlik a völgységi településen.
Székely-magyar nótaest a teveli művelődési házbanFotók: Rónai Gábor
