Új kenyér, sztárfellépők és csodás tűzijáték – így ünnepelt a település (fotókkal)

Szent István nem kevesebbet tett, mint megalapította a keresztény magyar államot – mutatott rá dr. Csibi Krisztina a mőcsényi falunap ünnepi szónokaként. A szombaton, kora délután kezdődő rendezvényen – a közelgő augusztus 20-ra tekintettel – Szent István király és az új kenyér kapott központi szerepet.

A mőcsényi falunap két kilogrammos új kenyerét Teleki Jánosné és Salgó Ivett szegte meg

Fotó: Mártonfai Dénes

Dr. Csibi Krisztina az ünnepi beszéd után megízlelte a gyermekek által kínált új kenyér szeletet

Fotó: Mártonfai Dénes

Mőcsényi falunap, jeles vendégekkel

A közönség – köztük négy közeli település polgármestere – nagyméretű sátor alatt, asztaloknál, padokon foglalt helyet. Elsőként Salgó Ivett, Mőcsény polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében így foglalta össze Szent István életművének egyik legfontosabb üzenetét: tartós értéket csak közös munkával lehet létrehozni. – Ő egy országot szervezett meg; mi egy falut gondozunk, fejlesztünk, őrzünk. De az alapelv ugyanaz: csak együtt, egymást segítve érhetünk el eredményeket – húzta alá a település vezetője.

Ezt követően dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait. – Történelmi örökségünkből eredő kötelezettségünk, hogy továbbra is úgy éljünk, úgy cselekedjünk, a jövőnket úgy formáljuk, hogy amikor Szent István a mennyből ránk tekint, szép magyar népet lásson – mondta egyebek mellett a képviselő. – Hívom önöket, mindannyian legyünk büszke keresztények, mert a kereszttől reményt, vígaszt és kérdéseinkre válaszokat kapunk. És legyünk büszke magyarok, hiszen annyi megpróbáltatás után is a nemzetünk él, és nemcsak él, hanem nagyon sok mindenben példát is mutat más nemzeteknek.

A beszédek után Szőts Gábor diakónus szentelte meg a nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyeret, amit Salgó Ivett, valamint Teleki Jánosné alpolgármester szegett meg. A kulturális műsor keretében Suzy, majd Bandika szórakoztatta színvonalas műsorával az éneklő, táncoló publikumot. Az önkormányzat jóvoltából valamennyi mőcsényi lakos ingyenes vacsorát kapott. Az asztalokra ízletes és bőséges pörkölt, mellé savanyúság és friss kenyér került, az üdítőt korlátalan mennyiségben lehetett fogyasztani. A felnőttek két nagy pohár sörre is jogosultságot szereztek. A rendezvény zárásaként a Sanzon Band húzta a talpalávalót, illetve késő este tűzijáték fénye is bevilágította a települést.