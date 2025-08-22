4 órája
Szent István, az új kenyér, a közösség erejét példázta Mőcsény színes ünnepe
A Szent István-nap hagyományai ma is hidat képeznek a történelmi örökség és a helyi összetartás között. A mőcsényi falunap idén is ezt az eszmét emelte a középpontba. A rendezvényen ünnepi beszéd, kulturális műsor és együtt fogyasztott vacsora is erősítette a közösségi érzést. A térség országgyűlési képviselője is megosztotta gondolatait.
Szent István nem kevesebbet tett, mint megalapította a keresztény magyar államot – mutatott rá dr. Csibi Krisztina a mőcsényi falunap ünnepi szónokaként. A szombaton, kora délután kezdődő rendezvényen – a közelgő augusztus 20-ra tekintettel – magától értetődően Szent István király és az új kenyér kapott központi szerepet.
Nyugalom, biztonság, tiszta környezet
A közönség nagyméretű sátor alatt, asztaloknál, padokon foglalt helyet. Elhozta települése üdvözletét Lengyel, Györe, Izmény és Grábóc polgármestere, azaz Braun János, Filamella Tibor, Kelemen Ferenc és Vincze Kálmán is. A jelenlévőket elsőként Salgó Ivett, Mőcsény polgármestere köszöntötte. Beszédében így foglalta össze Szent István életművének egyik legfontosabb üzenetét: tartós értéket csak közös munkával lehet létrehozni. – Ő egy országot szervezett meg; mi egy falut gondozunk, fejlesztünk, őrzünk. De az alapelv ugyanaz: csak együtt, egymást segítve érhetünk el eredményeket – húzta alá a község vezetője, majd hozzátette: – Mőcsény értéke nem csupán az épületekben, az utakban vagy a játszótéren mérhető. Értékünk a nyugalom, a biztonság, a tiszta környezet, a szomszédok közötti jó szó, a közös nevetés, a segítő kéz. Ezek azok a dolgok, amelyek pénzben nem kifejezhetők, mégis a legnagyobb kincseink. Ezért a mai ünnepen azt kívánom, hogy őrizzük meg ezeket az értékeket, és adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Legyen Mőcsény továbbra is olyan hely, ahova jó megérkezni, ahol jó élni, és ahonnan senki nem szeretne elmenni. Büszke vagyok, hogy ennek a közösségnek nemcsak tagja lehetek, hanem polgármesterként is szolgálhatom.
Büszke keresztények, büszke magyarok
Ezt követően dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait. – Történelmi örökségünkből eredő kötelezettségünk, hogy továbbra is úgy éljünk, úgy cselekedjünk, a jövőnket úgy formáljuk, hogy amikor Szent István a mennyből ránk tekint, szép magyar népet lásson – mondta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér az élet és a haza összetartozásának a jelképe. Az új kenyér megszentelése egyúttal hálaadás Istennek a sikeres aratásért, a termésért. – Az új és a mindennapi kenyerünket övező szokások közül, amelyeket az imént számba vettünk, egy sem történne meg, egy sem lenne ma is érvényes valóság, ha nem lennénk büszke keresztények és büszke magyarok – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. – Hívom önöket, mindannyian legyünk büszke keresztények, mert a kereszttől reményt, vígaszt és kérdéseinkre válaszokat kapunk. És legyünk büszke magyarok, hiszen annyi megpróbáltatás után is a nemzetünk él és nem csak él, hanem nagyon sok mindenben példát is mutat más nemzeteknek – állapította meg.
A kenyér szeleteket gyermekek kínálták
A beszédek után Szőts Gábor diakónus szentelte meg a nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyeret. A két kilogrammos, házi jellegű cipót Salgó Ivett szegte meg, majd Teleki Jánosné alpolgármester közreműködésével szeletelte fel. A szeleteket a hagyományoknak megfelelően ez alkalommal is ügyes, helyi gyermekek szervírozták a közönségnek. A kenyér kínálás közben Győrfi Attila képviselő képletesen megcsapolta a színpad közelében található söröshordót. Így már nemcsak hagyományos, hanem folyékony kenyér is rendelkezésre állt, legalábbis a felnőttek számára, két nagy pohárral személyenként. Az üdítő italt pedig korlátalan mennyiségben lehetett fogyasztani, ami igencsak jól esett a nagy hőségben. A legkisebb korosztály számára díjmentesen állt rendelkezésre a légvár, az euro jumping, a rodeo bika, a körhinta és az arcfestés. Emellett a sárga fedelű hulladékgyűjtőkbe dobott palackokra is fontos szerep várt, hiszen a beváltásból származó összeg a mőcsényi gyermekek támogatását szolgálja.
Mőcsényi falunap, szikrázó égbolttal
A kulturális műsor keretében először Suzy, a mulatós műfaj koronázatlan királynője szerzett feledhetetlen perceket az önfeledten tapsoló, táncoló közönségnek. Ezután Bandika aratott ugyancsak hasonlóan nagy sikert fellépésével. Mire az utolsó szerzeményhez érkezett, addigra már elkészült Szedeli Brigitta és Vígh Tibor szakácsok mesterműve, a hatalmas kondérban párolgó, ízletes pörkölt. Ez a finomság, savanyúság és friss kenyér kíséretében az önkormányzat jóvoltából valamennyi mőcsényi lakos asztalára ingyenesen került. Már vacsora közben a színpadra lépő a Sanzon Band szórakoztatta változatos repertoárt felölelő zenéjével a publikumot. Este tíz órától pedig a tűzijáték fénye világította be a települést, biztosítva, hogy ez a nap igazán emlékezetes maradjon valamennyi jelenlévő számára.
Hagyomány, hit, összetartozás
- Szent István és az új kenyér ünnepe – A mőcsényi falunap központi témája a keresztény magyar államalapítás és a közösségi összetartozás volt.
- Ünnepi beszédek – Salgó Ivett polgármester és dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő hangsúlyozták a közös munka és a nemzeti értékek fontosságát.
- Új kenyér megszentelése és közös vacsora – A diakónus áldása után a helyiek megízlelték az ünnepi kenyeret, később ingyenes vacsora került az asztalukra.
- Színes programok és szórakozás – Gyermekjátékok, zenés fellépések és tűzijáték tették emlékezetessé a napot.