Szent István, az új kenyér, a közösség erejét példázta Mőcsény színes ünnepe

Szent István nem kevesebbet tett, mint megalapította a keresztény magyar államot – mutatott rá dr. Csibi Krisztina a mőcsényi falunap ünnepi szónokaként. A szombaton, kora délután kezdődő rendezvényen – a közelgő augusztus 20-ra tekintettel – magától értetődően Szent István király és az új kenyér kapott központi szerepet.

Dr. Csibi Krisztina is megízlelte a gyermekek által kínált új kenyér egyik szeletét

Fotó: Denes Martonfai

Nyugalom, biztonság, tiszta környezet

A közönség nagyméretű sátor alatt, asztaloknál, padokon foglalt helyet. Elhozta települése üdvözletét Lengyel, Györe, Izmény és Grábóc polgármestere, azaz Braun János, Filamella Tibor, Kelemen Ferenc és Vincze Kálmán is. A jelenlévőket elsőként Salgó Ivett, Mőcsény polgármestere köszöntötte. Beszédében így foglalta össze Szent István életművének egyik legfontosabb üzenetét: tartós értéket csak közös munkával lehet létrehozni. – Ő egy országot szervezett meg; mi egy falut gondozunk, fejlesztünk, őrzünk. De az alapelv ugyanaz: csak együtt, egymást segítve érhetünk el eredményeket – húzta alá a község vezetője, majd hozzátette: – Mőcsény értéke nem csupán az épületekben, az utakban vagy a játszótéren mérhető. Értékünk a nyugalom, a biztonság, a tiszta környezet, a szomszédok közötti jó szó, a közös nevetés, a segítő kéz. Ezek azok a dolgok, amelyek pénzben nem kifejezhetők, mégis a legnagyobb kincseink. Ezért a mai ünnepen azt kívánom, hogy őrizzük meg ezeket az értékeket, és adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Legyen Mőcsény továbbra is olyan hely, ahova jó megérkezni, ahol jó élni, és ahonnan senki nem szeretne elmenni. Büszke vagyok, hogy ennek a közösségnek nemcsak tagja lehetek, hanem polgármesterként is szolgálhatom.

A mőcsényi falunap új kenyerét Salgó Ivett szegte meg (jobb oldalon), majd Teleki Jánosné alpolgármester közreműködésével szeletelte fel

Fotó: Mártonfai Dénes

Büszke keresztények, büszke magyarok

Ezt követően dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait. – Történelmi örökségünkből eredő kötelezettségünk, hogy továbbra is úgy éljünk, úgy cselekedjünk, a jövőnket úgy formáljuk, hogy amikor Szent István a mennyből ránk tekint, szép magyar népet lásson – mondta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér az élet és a haza összetartozásának a jelképe. Az új kenyér megszentelése egyúttal hálaadás Istennek a sikeres aratásért, a termésért. – Az új és a mindennapi kenyerünket övező szokások közül, amelyeket az imént számba vettünk, egy sem történne meg, egy sem lenne ma is érvényes valóság, ha nem lennénk büszke keresztények és büszke magyarok – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. – Hívom önöket, mindannyian legyünk büszke keresztények, mert a kereszttől reményt, vígaszt és kérdéseinkre válaszokat kapunk. És legyünk büszke magyarok, hiszen annyi megpróbáltatás után is a nemzetünk él és nem csak él, hanem nagyon sok mindenben példát is mutat más nemzeteknek – állapította meg.