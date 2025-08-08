Most jött: egyre több a beteg! Ez a betegség okoz most riadalmat

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentése szerint a 30. naptári héten országos szinten enyhe emelkedést mutatott a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja, megszakítva az elmúlt hetekre jellemző stagnáló tendenciát.

A mérések alapján emelkedés figyelhető meg a Budapest agglomerációjához tartozó települések egyesített mintájában, valamint Nyíregyháza és Salgótarján szennyvízmintáiban. A vizsgált 20 ellátási területből 18 esetében továbbra is stagnálás jellemző, míg Szegeden egyedüliként csökkenést tapasztaltak a szakemberek. Külön említést érdemel Szekszárd, ahol a szennyvízmintákban mért SARS-CoV-2 örökítőanyag mennyisége továbbra is az alacsony kategóriába esik.

A vírus örökítőanyagának koncentrációja általában néhány nappal megelőzi a klinikai esetszámok emelkedését, így a rendszer fontos eszköz lehet a járvány alakulásának nyomon követésében.