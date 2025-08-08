augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Küszöbön a járvány?

1 órája

Most jött: egyre több a beteg! Ez a betegség okoz most riadalmat

Címkék#betegség#agglomeráció#járvány#koncentráció

Teol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentése szerint a 30. naptári héten országos szinten enyhe emelkedést mutatott a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja, megszakítva az elmúlt hetekre jellemző stagnáló tendenciát.

Nem jöttek jó hírek a hatóságtól. A fotó illusztráció
Forrás:  MW archívum

A mérések alapján emelkedés figyelhető meg a Budapest agglomerációjához tartozó települések egyesített mintájában, valamint Nyíregyháza és Salgótarján szennyvízmintáiban. A vizsgált 20 ellátási területből 18 esetében továbbra is stagnálás jellemző, míg Szegeden egyedüliként csökkenést tapasztaltak a szakemberek. Külön említést érdemel Szekszárd, ahol a szennyvízmintákban mért SARS-CoV-2 örökítőanyag mennyisége továbbra is az alacsony kategóriába esik.

A vírus örökítőanyagának koncentrációja általában néhány nappal megelőzi a klinikai esetszámok emelkedését, így a rendszer fontos eszköz lehet a járvány alakulásának nyomon követésében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu