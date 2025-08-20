22 perce
Motorosok rótták le tiszteletüket a fiatalon elhunyt versenyző emlékénél
Nyolcvankilenc évvel ezelőtt, augusztus 16-án vesztette életét Bartal György motorversenyző Paks és Kölesd között. A fiatal sportoló emlékét obeliszk őrzi, amely a közlekedési balesetek áldozatainak emlékhelyévé is vált. A tragédia évfordulóján megemlékezést és motoros túrát tartottak, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára.
Halálos közlekedési baleset történt 89 évvel ezelőtt Paks és Kölesd között. 1935. augusztus 16-án délután Bartal György, a fiatal motorversenyző egy autó felvert porában előzve rohant egy lovas kocsiba, és életét vesztette. A tragédia helyszínén állított obeliszk ma már nemcsak az ő emlékét őrzi, hanem több mint húsz éve a Tolnában történt közlekedési balesetek áldozatainak is emlékhelye.
A Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság szervezésében péntek délelőtt megemlékezést tartottak az obeliszknél, amelyen a motoros klubok képviselői is részt vettek. Másnap a Gemenc Motoros Egyesület és a Pirates Family MC közreműködésével ismét megrendezték a Bartal túrát – Rejtélyek nyomában elnevezésű helyismereti, helytörténeti és tájékozódási motoros túrát. A versenyzők között ott voltak a Vespa Club Alisca tagjai is.
A program célja a közlekedésbiztonság erősítése volt, hiszen Bartal György balesetének körülményei ma is előfordulhatnak. Két éve például az M1-esen több mint ötven autó ütközött össze az út menti szántásból szél által felhordott porfelhő miatt. Bár az ilyen helyzetek ritkábbak, a sűrű köd minden évben komoly veszélyforrás. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy különösen a motorosoknak kell alaposan ismerniük járművüket.
A túra során a résztvevők több állomáson oldottak meg feladatokat: Szekszárd-Palánkon a Csapó iskolánál, majd Tolnán és Faddon. A faddi Bartal-emlékműnél újabb próbák várták a motorosokat, a gáton pedig az árvízkapunál a közös motorozás szabályairól kitöltendő tesztlapok következtek. A nap végén Szekszárdon, a Pirates klubházában gyűltek össze a résztvevők, ezzel zárva az emlékezést és a közösségépítő programot.