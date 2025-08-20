augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évforduló

23 perce

Motorosok rótták le tiszteletüket a fiatalon elhunyt versenyző emlékénél

Címkék#motoros#emlék#túra

Nyolcvankilenc évvel ezelőtt, augusztus 16-án vesztette életét Bartal György motorversenyző Paks és Kölesd között. A fiatal sportoló emlékét obeliszk őrzi, amely a közlekedési balesetek áldozatainak emlékhelyévé is vált. A tragédia évfordulóján megemlékezést és motoros túrát tartottak, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára.

Szepesi László

Halálos közlekedési baleset történt 89 évvel ezelőtt Paks és Kölesd között. 1935. augusztus 16-án délután Bartal György, a fiatal motorversenyző egy autó felvert porában előzve rohant egy lovas kocsiba, és életét vesztette. A tragédia helyszínén állított obeliszk ma már nemcsak az ő emlékét őrzi, hanem több mint húsz éve a Tolnában történt közlekedési balesetek áldozatainak is emlékhelye. 

Ismét megrendezték a Bartal túrát
Forrás: Beküldött fotó

A Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság szervezésében péntek délelőtt megemlékezést tartottak az obeliszknél, amelyen a motoros klubok képviselői is részt vettek. Másnap a Gemenc Motoros Egyesület és a Pirates Family MC közreműködésével ismét megrendezték a Bartal túrát – Rejtélyek nyomában elnevezésű helyismereti, helytörténeti és tájékozódási motoros túrát. A versenyzők között ott voltak a Vespa Club Alisca tagjai is.

A program célja a közlekedésbiztonság erősítése volt, hiszen Bartal György balesetének körülményei ma is előfordulhatnak. Két éve például az M1-esen több mint ötven autó ütközött össze az út menti szántásból szél által felhordott porfelhő miatt. Bár az ilyen helyzetek ritkábbak, a sűrű köd minden évben komoly veszélyforrás. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy különösen a motorosoknak kell alaposan ismerniük járművüket.

A túra során a résztvevők több állomáson oldottak meg feladatokat: Szekszárd-Palánkon a Csapó iskolánál, majd Tolnán és Faddon. A faddi Bartal-emlékműnél újabb próbák várták a motorosokat, a gáton pedig az árvízkapunál a közös motorozás szabályairól kitöltendő tesztlapok következtek. A nap végén Szekszárdon, a Pirates klubházában gyűltek össze a résztvevők, ezzel zárva az emlékezést és a közösségépítő programot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu