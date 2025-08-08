Motorosok, az új KRESZ-nél majd erre figyeljetek

Már többször foglalkoztunk lapunkban a jövőre életbe lépő KRESZ változásokról. Most a motorosokon a sor, hiszen számukra is tartogat az új KRESZ változásokat. többek között az előregurulással kapcsolatban. Ez ugyan sokak számára nem újdonság, hiszen évek óta szabályos például a piros lámpánál, álló autók között. Most azonban a jövőben, a haladó kocsisor mellett és akár az autópályán is lehetőségük nyílhat a motorosoknak erre.

Forrás: sportmotor.hu

Drága a motoros cucc, ez plusz költség lehet a motorosoknak

Oly sokszor módosították már a KRESZ-t – kivesznek és betesznek szabályozásokat –, hogy lassan nehéz lesz lekövetni. Most megpróbáltuk összefoglalni az eddig ismert módosításokat a motorosok szempontjából. A szakemberek úgy vélik, a motorosok lehetőségei szabályozottabbak és támogatottabbak lesznek. Az új KRESZ-ben szigorodnak majd az öltözetre vonatkozó előírások, a bukósisak mellett a protektoros kesztyű, a védőruházat, illetve zárt cipő vagy csizma viselése is kötelező lehet – írta a Sonline.hu

– Szerintem minden motoros örülhet annak, hogy piros lámpánál az álló autók között szlalomozhat büntetlenül, bár ezt eddig is sokan csinálták. Most az autópályán is lehetőségünk lesz erre. Ugyanakkor sajnos nem minden autós figyel a motorosokra, nincsenek felkészülve arra, hogy elhaladunk mellettük. És sajnos a motorosok között vannak, akik meggondolatlanul mennek bele egy ilyen helyzetbe – mondta egy bátaszéki motoros.

Engedélyezik az előregurulást a sávok között

A forgalmi torlódások során a legfeljebb 25 kilométer/órával haladó motorok számára a legutóbbi módosítás óta már engedélyezik az előregurulást például a piros lámpánál a sávok között vagy a sáv szélén, de a tervek szerint az autópályák leállósávja is legális haladási útvonal lehet. Egy B kategóriás jogosítvánnyal legfeljebb 125 köbcentis, 11 wattos automata motorokat is lehet majd vezetni.