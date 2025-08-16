augusztus 16., szombat

Kertészkedik és unokázik

54 perce

Visszatér Müller Cecília – Nagy dobásra készül a nyugalmazott tisztifőorvos

A pandémia idején megszerette az ország Müller Cecíliát. A nyugalmazott tisztifőorvos az idei év elején nyugdíjba vonult. De most nagy dobásra készül.

Munkatársunktól

A tolnai kötődésű nyugalmazott tisztifőorvos a Komárom-Esztergom vármegyei hírportálnak, a kemma.hu-nak adott interjút, amelyben beszélt az életünkbe öt éve betörő koronavírus-járványról és arról is, hogy ősztől nagy dobásra készül.

müller cecília, tisztifőorvos
Müller Cecília nyugdíjba vonulása óta sokat kertészkedik és az unokáival tölti az ideje nagy részét
Fotó: Mediaworks

„A koronavírus ma már besorolódott a többi légúti vírus közé, velünk van télen is, nyáron is. Bár még változtatja a formáját, de úgy tűnik, hogy ezek már szelídebbek, nem okoznak súlyosabb megbetegedéseket” – mondta dr. Müller Cecília, aki arról is beszélt, hogy még ma is megállítják az utcán.

„Elsősorban azon a településen ahol régen háziorvos voltam, része vagyok a közösségnek. Természetesen köszönnek, megállítanak, beszélgetünk pár mondatot. Jól esik hazamenni és az utcán, boltban találkozni a régi ismerősökkel, páciensekkel. Szoktam mondani, hogy egy orvos egy kistelepülésen még a boltban is rendel – saját családomban is ezt tapasztalom” – fogalmazott a szakember, aki tavaszi nyugdíjba vonulása óta kertészkedik és az unokáival tölti az idejét.

„Nagyon szeretek kertészkedni, sokat időt töltök a szabadban. Igyekszem bepótolni mindazt, amit országos tisztifőorvosként kihagytam, például most rendbe hozom a kertet. Nyáron az öt unokám sokat van nálunk, jönnek-mennek, így velük is rengeteg időt töltök” – tette hozzá, s azt is elárulta, hogy ősztől nagy dobásra készül.

„A szakmát nem hagytam el: ősszel egyetemi oktatói feladatot kezdek el, hogy friss maradjak a pályán” – mondta. 

A teljes interjút ITT OLVASHATJA EL!

