Az idegeire megy a kollégája? Így kezelje a munkahelyi konfliktusokat!

A cégen belüli gondokról, valamint a munkahelyi konfliktusok hatékony kezeléséről beszélt, gyakorlati módszereket is bemutatva Gombos Brigitta szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szerdai üzleti találkozóján.

Munkahelyi konfliktusok kezelésében segített a Kereskedelmi és Iparkamara

Fotó: A szerző felvétele

Elmondta, mik a feszültség jelei, hogyan lehet megelőzni a nézeteltéréseket, és ha ez nem sikerül, a vezető milyen lépésekkel tudja kezelni a helyzetet. Hangsúlyozta: ha a vezető nem foglalkozik a látható vagy még rejtett konfliktusokkal, az hosszú távon súlyos károkat okozhat a szervezetben. A gyakorlat szerint sok vezető nem mer belemenni konfliktushelyzetekbe – talán azért, mert néha a feszültség magától is elsimul. A legtöbb esetben azonban beavatkozásra van szükség.

Hogyan kezelhetők a munkahelyi konfliktusok? – Tippek Gombos Brigittától

A nagy cégeknél ezek a gondok ritkán okoznak komoly fennakadást, de egy kisebb, 5-6 fős vállalkozásnál már súlyos következményekkel járhatnak.

Gombos Brigitta kitért arra is, hogy napjainkban egyre több Y és Z generációs fiatal lép a munkaerőpiacra, akik különösen érzékenyek az ellentmondásos helyzetekre. Ők olyan munkahelyet keresnek, ahol jól érzik magukat, megbecsülik őket, és a munkatársak nem konfrontálódnak egymással.

Komoly nézeteltérések adódhatnak, amikor a tapasztaltabb munkavállalók a papíralapú, régi módszereket részesítik előnyben („20 éve így csináljuk”), míg a fiatalabb generáció tagjai innovatív ötletekkel és korszerű technológiai tudással érkeznek. Előfordul, hogy a régebb óta a cégnél dolgozók nem hallgatják meg a fiatalokat – ilyenkor a kulcs a kommunikáció, a nyitottság és a kölcsönös tanulás.

A felelősségi körök tisztázása elengedhetetlen

Kisebb cégeknél gyakran a felelősségi és döntési jogkörök tisztázatlansága áll a feszültség hátterében. Ilyenkor előfordul, hogy valaki olyat tesz, amihez nincs joga, vagy épp számon kérnek rajta olyat, ami nem is a feladata. Hatalmi harcok is kialakulhatnak, de ezek is többnyire abból fakadnak, hogy nem világos, ki miért felelős, mit vállal, és mit vár el a cégtől – illetve fordítva, a cég mit vár el tőle. A tréner szerint a legtöbb esetben van megoldás, de ha a felek értékrendje gyökeresen eltér, előfordulhat, hogy a helyzet kezelhetetlen. Ezért fontos, hogy a vezetők ne vegyenek fel olyan munkatársat, akinek értékrendje teljesen ellentétes a szervezeti kultúrával, mert ő szinte biztosan nem tud majd beilleszkedni.