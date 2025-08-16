augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

36°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konfliktuskezelés

28 perce

Az idegeire megy a kollégája? Így kezelje a munkahelyi konfliktusokat!

Címkék#Kereskedelmi és Iparkamara#konfliktuskezelő#konfliktus#munkahely

Az élet minden területén, így a vállalkozásokban is gyakorta előfordulnak nézeteltérések. A munkahelyi konfliktusok nemcsak belső feszültséget okoznak, hanem rontják az együttműködést, nehezítik a döntéshozatalt, és lassítják a fejlődést is.

Szepesi László

A cégen belüli gondokról, valamint a munkahelyi konfliktusok hatékony kezeléséről beszélt, gyakorlati módszereket is bemutatva Gombos Brigitta szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szerdai üzleti találkozóján.

Munkahelyi konfliktusok kezelésében segített a Kereskedelmi és Iparkamara egy tréning keretében
Munkahelyi konfliktusok kezelésében segített a Kereskedelmi és Iparkamara
Fotó: A szerző felvétele

Elmondta, mik a feszültség jelei, hogyan lehet megelőzni a nézeteltéréseket, és ha ez nem sikerül, a vezető milyen lépésekkel tudja kezelni a helyzetet. Hangsúlyozta: ha a vezető nem foglalkozik a látható vagy még rejtett konfliktusokkal, az hosszú távon súlyos károkat okozhat a szervezetben. A gyakorlat szerint sok vezető nem mer belemenni konfliktushelyzetekbe – talán azért, mert néha a feszültség magától is elsimul. A legtöbb esetben azonban beavatkozásra van szükség.

Hogyan kezelhetők a munkahelyi konfliktusok? – Tippek Gombos Brigittától

A nagy cégeknél ezek a gondok ritkán okoznak komoly fennakadást, de egy kisebb, 5-6 fős vállalkozásnál már súlyos következményekkel járhatnak.
Gombos Brigitta kitért arra is, hogy napjainkban egyre több Y és Z generációs fiatal lép a munkaerőpiacra, akik különösen érzékenyek az ellentmondásos helyzetekre. Ők olyan munkahelyet keresnek, ahol jól érzik magukat, megbecsülik őket, és a munkatársak nem konfrontálódnak egymással.

Komoly nézeteltérések adódhatnak, amikor a tapasztaltabb munkavállalók a papíralapú, régi módszereket részesítik előnyben („20 éve így csináljuk”), míg a fiatalabb generáció tagjai innovatív ötletekkel és korszerű technológiai tudással érkeznek. Előfordul, hogy a régebb óta a cégnél dolgozók nem hallgatják meg a fiatalokat – ilyenkor a kulcs a kommunikáció, a nyitottság és a kölcsönös tanulás.

A felelősségi körök tisztázása elengedhetetlen

Kisebb cégeknél gyakran a felelősségi és döntési jogkörök tisztázatlansága áll a feszültség hátterében. Ilyenkor előfordul, hogy valaki olyat tesz, amihez nincs joga, vagy épp számon kérnek rajta olyat, ami nem is a feladata. Hatalmi harcok is kialakulhatnak, de ezek is többnyire abból fakadnak, hogy nem világos, ki miért felelős, mit vállal, és mit vár el a cégtől – illetve fordítva, a cég mit vár el tőle. A tréner szerint a legtöbb esetben van megoldás, de ha a felek értékrendje gyökeresen eltér, előfordulhat, hogy a helyzet kezelhetetlen. Ezért fontos, hogy a vezetők ne vegyenek fel olyan munkatársat, akinek értékrendje teljesen ellentétes a szervezeti kultúrával, mert ő szinte biztosan nem tud majd beilleszkedni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu