Izomautók

2 órája

Mustangok dübörögnek a városban – amerikai autócsodák lepik el a főutcát

Címkék#Mustang#autócsoda#amerikai izomautó

Szombaton amerikai izomautók dübörögnek végig Tamási főutcáján. Közel ötven Mustang és más kultikus autócsoda sorakozik fel a városban. A gyerekek be is ülhetnek a legendás járgányokba, a látványos menet mellett pedig élményautózás és koncertek is várják a közönséget.

Kutny Gábor

Közel ötven amerikai autó színesíti meg a hétvégét Tamásiban. A Mustang-tulajdonosok találkozóján nemcsak a legendás sportkocsik vonulnak fel, hanem számos más kultikus járművet is megcsodálhat a közönség. A szervezők ráadásul a gyerekekre is gondoltak: a nap folyamán bele is ülhetnek az autócsodákba, sőt élményautózáson is részt vehetnek.

Chisinau,,Moldova-april,13,,2025:,Ford,Mustang,Mach,1,,Sixth,Generation,
Fotó: Roman Belogorodov / Forrás:  Shutterstock

A rendezvény ötletgazdái, Leimszider Zsolt és Gregor Zsolt elmondták: gyerekkori álmukat szeretnék másokkal is megosztani. – A magam példáján tudom, hogy a mi korosztályunknak a Mustang valami csodálatos dolgot jelentett. Aki ilyen autót vezet, kicsit a gyerekkori álmát váltja valóra felnőttként – fogalmazott Leimszider Zsolt.

A tervek szerint legalább huszonöt Mustang dübörög majd végig Tamási főutcáján, mellettük további 20–30 amerikai autó sorakozik fel: a klasszikus monstrumoktól a mai márkák képviselőiig.

A leglátványosabb programpont 13 órakor kezdődik, amikor a Tamási Fürdőtől a művelődési központig vonul fel az autós menetoszlop. A délután további programokkal és koncertekkel folytatódik, hogy teljessé tegye a „Mustanglovagok” napját.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
