Felbőgtek a vadlovak – Mustang-találkozó pezsdítette fel Tamásit (videó)

A Mustang „lovagok”, az erőautók tulajdonosai ezúttal a tamási fürdő területén adtak egymásnak randevút, majd autóikkal felvonultak a város főutcáján. Nem kis látványosságot keltettek – és persze az ezekhez az autókhoz illő hangot is hallatták. Civil kezdeményezésre, a város vezetésének segítségével szervezték meg a helyi mustangosok az egész napos találkozót, azzal a nem titkolt céllal, hogy a fürdő újjáépítésével párhuzamosan különféle programokkal csábítsák vissza a közönséget a városba és a fürdőbe.