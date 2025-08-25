augusztus 25., hétfő

Erőautók

1 órája

Felbőgtek a vadlovak – Mustang-találkozó pezsdítette fel Tamásit (videó)

Címkék#Mustang#teol video#gt#erőautó

Teol.hu

A Mustang „lovagok”, az erőautók tulajdonosai ezúttal a tamási fürdő területén adtak egymásnak randevút, majd autóikkal felvonultak a város főutcáján. Nem kis látványosságot keltettek – és persze az ezekhez az autókhoz illő hangot is hallatták. Civil kezdeményezésre, a város vezetésének segítségével szervezték meg a helyi mustangosok az egész napos találkozót, azzal a nem titkolt céllal, hogy a fürdő újjáépítésével párhuzamosan különféle programokkal csábítsák vissza a közönséget a városba és a fürdőbe.

 

 

