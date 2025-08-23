Pszichológus a nagydorogi csecsemőgyilkosságról: „Egy gyermek halálát nem lehet feldolgozni, csak együtt élni vele”

A szakértő szerint a csecsemők sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények többségében a szűk családban kell keresni az elkövetőt. „Az esetek 90–95 százalékában a közvetlen hozzátartozó, az apa vagy az anya az, aki felelős. Ennek több oka is lehet: gondatlanság, türelmetlenség vagy egy súlyos pszichés állapot” – mondta Kitanics Márk. A szakértő szerint így könnyen lehet, hogy a nagydorogi csecsemőgyilkosság esetén is erről lehet szó.

Kitanics Márk a nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán azt hangsúlyozza, hogy a hasonló bűncselekményeket legnagyobb arányban a szülők követik el. Forrás: MW Archívum

Kitanics Márk azt mondja, viszonylag gyakori halálok csecsemők esetében a „megrázott baba szindróma” (shaken baby syndrome), amikor a síró gyermeket türelmetlenségből megrázzák, és az ebből eredő agyi sérülések halálhoz vezethetnek. De szerepet játszhat szülés utáni depresszió vagy pszichózis is, amikor az anya elveszíti realitásérzékét, és torz gondolatok vezetik a cselekedeteit.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, az eddig a nyilvánosság által ismert információkból lehetetlen pontosan megállapítani, hogy pontosan hogyan történt az egész országot megrázó tragédia.

A családra súlyos teher nehezedik

Amint ismert, az elhunyt csecsemőt a 25 éves édesanyja és annak párja nevelték egy ötéves másik közös fiúval együtt. A házban ott lakik az áldozat nagyanyja is.

A pszichológus szerint ha bebizonyosodik, hogy valóban az anya volt az elkövető, a családtagokban gyakran erős bűntudat alakulhat ki.

„Ilyenkor elindul bennük az önvádlás: miért nem vették észre az anya állapotát, miért nem figyeltek oda jobban? Ezek miatt a feldolgozás szinte lehetetlen” – hangsúlyozta.

Kitanics Márk szerint egy gyermek halálát nem lehet feldolgozni a szó hagyományos értelmében: „Egy ilyen veszteséggel együtt lehet élni, de feldolgozni soha. Ez mindig ott marad a család életében, árnyékként kíséri őket.”

A mostani ügy kapcsán a rendőrség egyébként hangsúlyozta: vizsgálják annak lehetőségét, hogy a gyilkossággal más is összefüggésbe hozható-e.

A nyomozás eddigi adatai szerint az édesanyja végezhetett a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatával

Fotó: Makovics Kornél

Alaposan kivizsgálják a nagydorogi csecsemőgyilkosságot

A klinikai szakpszichológus hozzátette: az anya pszichés állapotát minden esetben igazságügyi szakértők vizsgálják. Ha kiderül, hogy szülés utáni pszichózisban szenvedett, a bíróság akár a büntethetőség korlátozását vagy kizárását is megállapíthatja.