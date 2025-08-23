augusztus 23., szombat

Borzalmas, ami történt

58 perce

Pszichológus a nagydorogi csecsemőgyilkosságról: „Egy gyermek halálát nem lehet feldolgozni, csak együtt élni vele”

Címkék#csecsemőgyilkosság#tragédia#édesanya#Kitanics Márk

A nagydorogi tragédia – amelynek során egy kéthetes kisfiú életét vesztette, és édesanyját gyanúsítják a gyilkossággal – megkerestük Kitanics Márk klinikai szakpszichológust, hogy mi vezethet odáig, hogy egy anya végezzen újszülött gyermekével, és hogyan tudja feldolgozni a család a történteket. Így látja a szakértő a nagydorogi csecsemőgyilkosság lehetséges okait.

Bencze Péter

A szakértő szerint a csecsemők sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények többségében a szűk családban kell keresni az elkövetőt. „Az esetek 90–95 százalékában a közvetlen hozzátartozó, az apa vagy az anya az, aki felelős. Ennek több oka is lehet: gondatlanság, türelmetlenség vagy egy súlyos pszichés állapot” – mondta Kitanics Márk. A szakértő szerint így könnyen lehet, hogy a nagydorogi csecsemőgyilkosság esetén is erről lehet szó.

Kitanics Márk szerint ez vezethetett a nagydorogi csecsemőgyilkossághoz
Kitanics Márk a nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán azt hangsúlyozza, hogy a hasonló bűncselekményeket legnagyobb arányban a szülők követik el. Forrás: MW Archívum

Kitanics Márk azt mondja, viszonylag gyakori halálok csecsemők esetében a „megrázott baba szindróma” (shaken baby syndrome), amikor a síró gyermeket türelmetlenségből megrázzák, és az ebből eredő agyi sérülések halálhoz vezethetnek. De szerepet játszhat szülés utáni depresszió vagy pszichózis is, amikor az anya elveszíti realitásérzékét, és torz gondolatok vezetik a cselekedeteit. 

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, az eddig a nyilvánosság által ismert információkból lehetetlen pontosan megállapítani, hogy pontosan hogyan történt az egész országot megrázó tragédia

A családra súlyos teher nehezedik

Amint ismert, az elhunyt csecsemőt a 25 éves édesanyja és annak párja nevelték egy ötéves másik közös fiúval együtt. A házban ott lakik az áldozat nagyanyja is. 

A pszichológus szerint ha bebizonyosodik, hogy valóban az anya volt az elkövető, a családtagokban gyakran erős bűntudat alakulhat ki.
„Ilyenkor elindul bennük az önvádlás: miért nem vették észre az anya állapotát, miért nem figyeltek oda jobban? Ezek miatt a feldolgozás szinte lehetetlen” – hangsúlyozta.

Kitanics Márk szerint egy gyermek halálát nem lehet feldolgozni a szó hagyományos értelmében: „Egy ilyen veszteséggel együtt lehet élni, de feldolgozni soha. Ez mindig ott marad a család életében, árnyékként kíséri őket.”

A mostani ügy kapcsán a rendőrség egyébként hangsúlyozta: vizsgálják annak lehetőségét, hogy a gyilkossággal más is összefüggésbe hozható-e.

A rendőrök az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetésével
A nyomozás eddigi adatai szerint az édesanyja végezhetett a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatával
Fotó: Makovics Kornél

Alaposan kivizsgálják a nagydorogi csecsemőgyilkosságot

A klinikai szakpszichológus hozzátette: az anya pszichés állapotát minden esetben igazságügyi szakértők vizsgálják. Ha kiderül, hogy szülés utáni pszichózisban szenvedett, a bíróság akár a büntethetőség korlátozását vagy kizárását is megállapíthatja.

„Még sok a kérdés az ügyben, de az biztos, hogy az ilyen tragédiák mögött szinte mindig mély családi, lelki válság húzódik meg” – tette hozzá a pszichológus.

 

