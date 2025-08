Egy parasztfiú, aki megégette magát a rendszerrel – és mégis gyógyított

Egy parasztcsalád harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Tizenhét éves volt, amikor bátyja helyett bevonult katonának, és több kitüntetéssel harcolta végig az első világháborút. Miután megnősült, feleségével Dél-Amerikába emigrált, több országot is megjártak, végül 1929-ben Uruguayban telepedtek le. Széles Lajos ott borbélyüzletet nyitott, sőt, megszervezte az ország borbélyszakszervezetét is. Az üzletben egy kis labort is működtetett, ahol gyógynövényekből krémeket és parfümöket állított elő. Akár itt is kezdődhetne az Irix, majd később a Naksol története.

A Naksol alapanyag a rózsa, melyet Nakon is hosszú ideig termesztettek. A képen Szőregi rózsanemesítő Godzsák Zoltánné Ilona

Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet/illusztráció

A Naki gyógyító, aki a Naksol-al milliókon segített

Két barátja egy baleset következtében súlyos égési sérülést szenvedett. Ez késztette arra, hogy megtalálja az égések elleni gyógymódot, amelyet 1962-re sikerült tökéletesítenie. A készítményt Magyarországon szerette volna útjára indítani, így 1964-ben hazatért Nakra. Hamar elterjedt a Naksol híre, és bár mindenki kezébe adta volna a szert, sokan kuruzslónak titulálták, és az egészségügyi intézményekben hiába kilincselt, nem kapott hivatalos lehetőséget a bemutatására.

Széles Lajos, a Naksol feltalálója életének és munkásságának állítottak emléket Dombóváron 1992-ben

Fotó: Dombópédia

A média segített

Egy televíziós film hozta meg az áttörést. Szegvári Katalin televíziós újságíró riportot készített vele a gyógyításokról és a szerről. 1978 májusában Vitray Tamás „Csak ülök és mesélek” című műsorában végre az egész ország felfigyelt a zöld üveges gyógyító borbélyra. Ennek köszönhetően, 25 évnyi kitartó munka után, 1988-ban törzskönyvezték Magyarországon is a Naksolt.

1978-ban az INTERAG – dr. Hermann Imre közbenjárásával – megvásárolta a receptúrát. A Humán Oltóanyagtermelő és Kutatóintézetben megkezdődött a gyártás: először Irix néven, majd végül Naksol márkanéven. Maga a név így állt össze: Nak, a kis tolnai falu, és a spanyol sol (nap) szó összetétele, amely egyben a solutio (oldat) rövidítése is.

Széles Lajos egy korabeli fotón

Fotó: irix.hu

Egy élet a gyógyítás szolgálatában

Majdnem halála napjáig, 1992. január 18-ig jártak hozzá a gyógyulni vágyók. „Nem akarok mást, csak adni valamit ennek a hazának” – mondta gyakran. Széles Lajos – bár már nincs közöttünk, hogy gyógyítson, vagy újabb csodaszert találjon fel – szellemisége és találmánya, a Naksol, tovább él.