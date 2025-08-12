augusztus 12., kedd

Klára névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pap Lászlóné nyugdíjba vonul

32 perce

Negyed évszázad után búcsúzik a polgármesteri hivataltól az ügyintéző

Címkék#nyugdíj#ügyintéző#polgármesteri hivatal#Berlinger Attila

Negyed évszázad után köszönt el az önkormányzat adóigazgatási ügyintézője.

Teol.hu
Negyed évszázad után búcsúzik a polgármesteri hivataltól az ügyintéző

Pap Lászlóné nyugdíjba vonul

Forrás: Facebook

„Rohan az idő – ma Pap Lászlóné Katinak köszöntük meg a városért végzett több évtizedes áldozatos munkáját. Kati 2000-ben kezdett dolgozni a polgármesteri hivatalban. Az adóosztály adóigazgatási ügyintézőjeként 25 éven keresztül látta el munkakörét precízen, nagy odafigyeléssel, mígnem elérkezett a nyugdíjba vonulás lehetősége” – írta a közösségi oldalon Berlinger Attila, szekszárdi polgármester. 

„Ezentúl gyermekeinek segítésére és három unokájára koncentrálhat, amihez sok örömet és jó egészséget kívánunk!” – húzta alá a városvezető. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu