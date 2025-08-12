Pap Lászlóné nyugdíjba vonul
Negyed évszázad után búcsúzik a polgármesteri hivataltól az ügyintéző
Negyed évszázad után köszönt el az önkormányzat adóigazgatási ügyintézője.
Forrás: Facebook
„Rohan az idő – ma Pap Lászlóné Katinak köszöntük meg a városért végzett több évtizedes áldozatos munkáját. Kati 2000-ben kezdett dolgozni a polgármesteri hivatalban. Az adóosztály adóigazgatási ügyintézőjeként 25 éven keresztül látta el munkakörét precízen, nagy odafigyeléssel, mígnem elérkezett a nyugdíjba vonulás lehetősége” – írta a közösségi oldalon Berlinger Attila, szekszárdi polgármester.
„Ezentúl gyermekeinek segítésére és három unokájára koncentrálhat, amihez sok örömet és jó egészséget kívánunk!” – húzta alá a városvezető.
