augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

22°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangos elismerés

2 órája

Nem akárki kapta idén a Hirling Ádám-díjat Szekszárdon! (videóval)

Címkék#Tezás Károly#Hirling Ádám-díj#Berlinger Attila

Bencze Péter

Augusztus 20-án nemcsak az államalapítást és Szent István királyt ünnepelte Szekszárd, hanem egy kivételes ember munkássága előtt is tisztelgett a város. Ünnepélyes keretek között adták át a Hirling Ádám kitüntető díjat, amelyet idén a városért hosszú évtizedeken át dolgozó Tezás Károly vehetett át.

Tezás Károly Berlinger Attilától, Szekszárd polgármesterétől vette át az elismerést
Tezás Károly Berlinger Attilától, Szekszárd polgármesterétől vette át az elismerést
Fotó: Kiss Albert

Tezás Károly pályafutása példaértékű: ötven év munkaviszony, rengeteg kilométer, még több mosoly és számtalan utas biztonságos megérkezése fűződik a nevéhez. Bár hivatalosan 2025-ben vonult nyugdíjba, a kormányt azóta sem engedte el teljesen – ma is olykor volán mögé ül.

A Hirling Ádám-díj a város egyik legnagyobb elismerése, amelyet olyan emberek kaphatnak, akik életüket és munkásságukat Szekszárd szolgálatába állították. Tezás Károly története és hivatásszeretete tökéletesen megtestesíti ezt a szellemiséget.

A videó Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonát képezi:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu