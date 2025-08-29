Nem akárki kapta idén a Hirling Ádám-díjat Szekszárdon! (videóval)

Augusztus 20-án nemcsak az államalapítást és Szent István királyt ünnepelte Szekszárd, hanem egy kivételes ember munkássága előtt is tisztelgett a város. Ünnepélyes keretek között adták át a Hirling Ádám kitüntető díjat, amelyet idén a városért hosszú évtizedeken át dolgozó Tezás Károly vehetett át.

Tezás Károly Berlinger Attilától, Szekszárd polgármesterétől vette át az elismerést

Fotó: Kiss Albert

Tezás Károly pályafutása példaértékű: ötven év munkaviszony, rengeteg kilométer, még több mosoly és számtalan utas biztonságos megérkezése fűződik a nevéhez. Bár hivatalosan 2025-ben vonult nyugdíjba, a kormányt azóta sem engedte el teljesen – ma is olykor volán mögé ül.

A Hirling Ádám-díj a város egyik legnagyobb elismerése, amelyet olyan emberek kaphatnak, akik életüket és munkásságukat Szekszárd szolgálatába állították. Tezás Károly története és hivatásszeretete tökéletesen megtestesíti ezt a szellemiséget.

