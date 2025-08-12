augusztus 12., kedd

Zenél a strand

25 perce

Nem mindenki kapott rossz hírt a kedvelt üdülőfaluból (galéria)

Címkék#Kalauz Attila#Dunaág 7139 Egyesület#dombori#Zenél a strand#koncert

A Zenél a strand programsorozat részeként két koncert is volt a hétvégén Domboriban.

Révészné Hanol Erzsébet

Fürdeni ugyan nem lehetett a hétvégén a Fadd-Dombori II-es strandján, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetett volna ott más módon kikapcsolódni. Ahogy arról beszámoltunk, Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján határozatlan időre megtiltották a fürdést a vízben, mert a legutóbbi vízminőség-vizsgálat komoly egészségügyi kockázatot jelzett.

Szombaton az Electric Soul lépett fel
Fotó: Molnár Gyula

De ez sem lehetett akadálya annak, hogy a Dunaág 7139 Egyesület által éltre hívott Zenél a strand programsorozat legutóbbi koncertjei megvalósuljanak. Szombaton az Electric Soul, vasárnap pedig Kalauz Attila (Kalus) és vendége, Edo szórakoztatta a közönséget.

Zenél a strand

Fotók: Molnár Gyula

 

