Nem mindenki kapott rossz hírt a kedvelt üdülőfaluból (galéria)

Fürdeni ugyan nem lehetett a hétvégén a Fadd-Dombori II-es strandján, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetett volna ott más módon kikapcsolódni. Ahogy arról beszámoltunk, Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján határozatlan időre megtiltották a fürdést a vízben, mert a legutóbbi vízminőség-vizsgálat komoly egészségügyi kockázatot jelzett.

Szombaton az Electric Soul lépett fel

Fotó: Molnár Gyula

De ez sem lehetett akadálya annak, hogy a Dunaág 7139 Egyesület által éltre hívott Zenél a strand programsorozat legutóbbi koncertjei megvalósuljanak. Szombaton az Electric Soul, vasárnap pedig Kalauz Attila (Kalus) és vendége, Edo szórakoztatta a közönséget.