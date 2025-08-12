Nem úgy fognak közlekedni a helyijáratos buszok Pakson, ahogy azt megszokta!

Épületjavítás miatt augusztus 13-án 8 és 14 óra között lezárják Pakson az Anna utca alsó (általános iskola melletti) szakaszát. Ez a helyi járatos buszok útvonalát is érinti. A Vegyesbolt felé vezető irányban a korlátozás nem érinti a szolgáltatást, a Vegyesbolttól induló járatok közül viszont a 8:15, a 9:15, a 10:15, a 11:15 és a 12:15 órakor induló 3 járatok , illetve a 13:20 órakor induló 3I járat terelőúton fog közlekedni az Öreghegy utcán keresztül, így ezek nem fogják érinteni a Tavasz utca megállóhelyet.

Épületjavítás miatt változik néhány buszjárat útvonala

Forrás: TEOL archív

A lezárás megszűnésével minden érintett járat visszatér az eredeti menetrend szerinti útvonalra – írták a Paksi Közlekedési Kft. tájékoztatójában.