Nem egyszerű koncert volt, igazi látványshow-t hozott a NOX (VIDEÓ)
Több napos programsorozattal ünnepelték Pakson az államalapítást, az idei Szent István Napok helyszíne az Ürgemezei Pihenőpark volt. Augusztus 19-én napközben családi és gyermek programokra várták a kilátogatókat, míg a késő délután és az este a felnőttekről és fiatalkoról szólt. Ács Fruzsina stand-up-ja után a Balkan VIP koncertezett a Pagony közösségi térben. Míg este a nagyszínpadon a NOX adott fergeteges show-t. Kollégánk is helyszínen volt, és nem volt rest kameráját is elővenni. Videón a NOX koncert néhány pillanata.
