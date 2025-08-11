Nyáresti hangulat a Gesztenye sétányon,hiszen a „Duna-part Téged is vár”

Fantasztikus hangulatban telt a „Duna-part Téged is vár” programsorozat legújabb állomása, amely ezúttal három paksi zenekar tehetségét vonultatta fel. Népes közönség előtt lépett színpadra a Silent Zone, a Charlie Firpo Blues Band és a Másképp zenekar, akik mind-mind fergeteges koncerttel ajándékozták meg a résztvevőket.