Utcabálon ropták

59 perce

Nyáresti hangulat a Gesztenye sétányon,hiszen a „Duna-part Téged is vár”

Címkék#zene#paks#Duna-part Téged is vár#programsorozat#zenekar

Teol.hu

Fantasztikus hangulatban telt a „Duna-part Téged is vár” programsorozat legújabb állomása, amely ezúttal három paksi zenekar tehetségét vonultatta fel. Népes közönség előtt lépett színpadra a Silent Zone, a Charlie Firpo Blues Band és a Másképp zenekar, akik mind-mind fergeteges koncerttel ajándékozták meg a résztvevőket.

A Duna-part Téged is vár

Fotók: Molnár Gyula

A Dunaparti estének köszönhetően a Gesztenye sétány megtelt zenével és nyáresti hangulattal. A változatos zenei stílusoknak köszönhetően mindenki megtalálta a kedvenc ritmusát – a blues rajongói éppúgy, mint a rock and roll szerelmesei.

 

