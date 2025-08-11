Utcabálon ropták
59 perce
Nyáresti hangulat a Gesztenye sétányon,hiszen a „Duna-part Téged is vár”
Fantasztikus hangulatban telt a „Duna-part Téged is vár” programsorozat legújabb állomása, amely ezúttal három paksi zenekar tehetségét vonultatta fel. Népes közönség előtt lépett színpadra a Silent Zone, a Charlie Firpo Blues Band és a Másképp zenekar, akik mind-mind fergeteges koncerttel ajándékozták meg a résztvevőket.
A Duna-part Téged is várFotók: Molnár Gyula
A Dunaparti estének köszönhetően a Gesztenye sétány megtelt zenével és nyáresti hangulattal. A változatos zenei stílusoknak köszönhetően mindenki megtalálta a kedvenc ritmusát – a blues rajongói éppúgy, mint a rock and roll szerelmesei.
