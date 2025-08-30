33 perce
Ezért volt különleges a bátaapáti nyárzáró falunap – képekben mutatjuk (VIDEÓ ÉS GALÉRIA)
A sportpályán reggeltől késő estig tartott a jó hangulat, a kulturális és szórakoztató programok, a finomságok és a látványos élmények sora. Bátaapáti augusztus 23-án, szombaton rendezte meg hagyományos Nyárzáró Falunapját, amely idén is igazi ünneppé vált: egy olyan nappá, amikor a falu apraja-nagyja és a vendégek együtt élhették át a közösség erejét.
A Nyárzáró Falunap már korán lendületet vett: a falunapi reggeli során a vendégeket zsíros és lekváros kenyér várta, amely nosztalgikus ízekkel idézte a régi falusi reggeleket. Aztán indult a közösségi erdőjáró túra, ami során a természetjárás mellett játékos feladatok is vártak a résztvevőkre. A családok, fiatalok és idősebbek együtt vágtak neki a kihívásoknak.
Délután ünnepélyes pillanatok következtek: Koroknai Ernő Róbert polgármester köszöntötte a falunap vendégeit, majd Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke szólt a közönséghez. Ezután vette kezdetét a falunapi lakoma: töltött káposzta, friss kenyér és tejföl került a tányérokra, miközben a sörcsap is megkezdte működését.
A sportpályán közben igazi vásári forgatag alakult ki. A kézművesek standjai sorakoztak, ahol egyedi portékákat kínáltak, az árusok pedig finomságokkal csábították a látogatókat.
A gyerekeket külön világ várta:
- dodzsem
- körhinta
- hullámvasút
- légvár
- trambulin
biztosította a jókedvet, a bátaszéki tűzoltók által rendezett habparty pedig a nap egyik legvidámabb attrakciója lett.
A színpadon a délután és az este a zenéé volt: előbb a Shisha Café zenekar, majd a lendületes Kiss@Stop rock and roll együttes szórakoztatta a közönséget, később pedig Veronik koncertje és a COCKTAIL DUO gondoskodott arról, hogy senki ne maradjon zenei élmény nélkül.
Este aztán mindenki a sportpályára gyűlt, ahol a nap fénypontja következett: a tűzijáték. Amikor az égbolt besötétedett, ragyogó színek és fények festették be azt, percekig tartó világosságot nyújtva. Gyerekek ámulattal figyelték a magasba törő rakétákat, a felnőttek pedig tapsviharral kísérték a fényjátékot. A település közössége ekkor egyként ünnepelt, mintha minden szikra és minden fényrobbanás azt hirdette volna: együtt vagyunk otthon Bátaapátiban.
Mit mutatott meg a Nyárzáró Falunap?
„Számomra ez a nap azt mutatta meg, hogy elindult egy folyamat, amelynek a célja, hogy Bátaapáti lakossága a közös cél érdekében összefogjon. A mai rendezvény ennek az összefogásnak volt a legszebb bizonyítéka: együtt tudtunk ünnepelni, szórakozni és közösséget építeni” – mondta értékelésében Koroknai Ernő Róbert polgármester.
A bátaapáti falunap így nemcsak egy színes, élménydús szombat volt, hanem megerősítette azt is, hogy a közösségi élmények és a hagyományok ápolása jelentik a falu igazi erejét. Egy nap, amely emlékezetesen zárta a nyarat, és amelyből erőt lehet meríteni a jövő közös céljaihoz is.
Augusztus 20-át is méltóképpen ünnepelték
Bensőséges programmal emlékeztek meg az államalapítás és az új kenyér ünnepéről, augusztus 20-án Bátaapátiban. A program megnyitóján elsőként Csibi Krisztina országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket, majd Koroknai Ernő Róbert polgármester osztotta meg gondolatait. A település vezetője hangsúlyozta: öröm számára, hogy az ünnep évről évre közösségi élménnyé válik Bátaapátiban, amely során a lakosság egymásra figyelve emlékezik a nemzeti összetartozás legfontosabb pilléreire.
Az ünnepi hangulatot tovább erősítette az evangélikus istentisztelet, amelyet Aradi András esperes tartott. A lelki feltöltődés mellett a hagyományok ápolása is kiemelt szerepet kapott: a településen immár megszokott módon az új kenyeret a polgármester szegte meg, ezzel jelképesen is kifejezve az összetartozást és a mindennapokhoz szükséges erőforrások megbecsülését. A szervezők friss pékáruval kínálták a megjelenteket, amely tovább erősítette az ünnep közvetlen, családias hangulatát.
Bátaapáti falunapFotók: Makovics Kornél
A délután folyamán kulturális műsor várta a vendégeket. A Medinai Tamburazenekar gondoskodott a zenéről. Ezt követően Pecze István és lánya, Zsófia közös előadása varázsolt mosolyt a közönség arcára, meghitt és szívhez szóló pillanatokkal téve teljessé a rendezvényt.