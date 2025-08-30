Ezért volt különleges a bátaapáti nyárzáró falunap – képekben mutatjuk (VIDEÓ ÉS GALÉRIA)

A Nyárzáró Falunap már korán lendületet vett: a falunapi reggeli során a vendégeket zsíros és lekváros kenyér várta, amely nosztalgikus ízekkel idézte a régi falusi reggeleket. Aztán indult a közösségi erdőjáró túra, ami során a természetjárás mellett játékos feladatok is vártak a résztvevőkre. A családok, fiatalok és idősebbek együtt vágtak neki a kihívásoknak.

Bátaapáti polgármestere, Koroknai Ernő Róbert, és Orbán Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke a nyárzáró falunapon fotó: Makovics Kornél

Délután ünnepélyes pillanatok következtek: Koroknai Ernő Róbert polgármester köszöntötte a falunap vendégeit, majd Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke szólt a közönséghez. Ezután vette kezdetét a falunapi lakoma: töltött káposzta, friss kenyér és tejföl került a tányérokra, miközben a sörcsap is megkezdte működését.

A sportpályán közben igazi vásári forgatag alakult ki. A kézművesek standjai sorakoztak, ahol egyedi portékákat kínáltak, az árusok pedig finomságokkal csábították a látogatókat.

A gyerekeket külön világ várta:

dodzsem

körhinta

hullámvasút

légvár

trambulin

biztosította a jókedvet, a bátaszéki tűzoltók által rendezett habparty pedig a nap egyik legvidámabb attrakciója lett.

A színpadon a délután és az este a zenéé volt: előbb a Shisha Café zenekar, majd a lendületes Kiss@Stop rock and roll együttes szórakoztatta a közönséget, később pedig Veronik koncertje és a COCKTAIL DUO gondoskodott arról, hogy senki ne maradjon zenei élmény nélkül.

Este aztán mindenki a sportpályára gyűlt, ahol a nap fénypontja következett: a tűzijáték. Amikor az égbolt besötétedett, ragyogó színek és fények festették be azt, percekig tartó világosságot nyújtva. Gyerekek ámulattal figyelték a magasba törő rakétákat, a felnőttek pedig tapsviharral kísérték a fényjátékot. A település közössége ekkor egyként ünnepelt, mintha minden szikra és minden fényrobbanás azt hirdette volna: együtt vagyunk otthon Bátaapátiban.

Mit mutatott meg a Nyárzáró Falunap?

„Számomra ez a nap azt mutatta meg, hogy elindult egy folyamat, amelynek a célja, hogy Bátaapáti lakossága a közös cél érdekében összefogjon. A mai rendezvény ennek az összefogásnak volt a legszebb bizonyítéka: együtt tudtunk ünnepelni, szórakozni és közösséget építeni” – mondta értékelésében Koroknai Ernő Róbert polgármester.